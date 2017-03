Die abtrünnige Schwester Jil und Khaled

Von Joy Markert

"Jil und Khaled" ist der fünfte Fall für Privatdetektivin Ebinger von Hörspielautor Joy Markert (Deutschlandradio / Anke Beims)

Buchhändler Haug ist zu einer Tagung in Berlin. Hier lernt er die junge Jil kennen und verliebt sich in sie. Als beide in einem Restaurant zu Abend essen, fallen Schüsse. Jil wird verletzt.

Seit längerem schon fühlt sie sich von ihrem Halbbruder Khalid verfolgt. Ihr gemeinsamer Vater kommt aus Sansibar, Jils Mutter ist Deutsche. Der Buchhändler bittet Privatdetektivin Cher Ebinger um Hilfe. Sie entdeckt die Memoiren einer Prinzessin aus Sansibar, die sie auf die richtige Spur bringen.

Ausschnitt

Fotos von der Produktion

Regie: Alexander Schuhmacher

Mit: Maren Kroymann, Uwe Müller, Kai Maertens, Michael Rotschopf, Aykut Kayacik, Tino Mewes, Leonie Rainer, Uta Hallant, Uta Omar El-Saeidi, Max Urlacher, Martin Engler, Sabine Bohnen

Ton: Martin Eichberg

Produktion: Deutschlandradio Kultur 2015



Länge: 52'59

Joy Markert, geboren 1942 in Württemberg, lebt in Berlin. Schriftsteller, Hörspielautor und Verfasser von Filmdrehbüchern. "Jil und Khaled" ist der fünfte Fall für Privatdetektivin Ebinger, Deutschlandradio produzierte: "Die Hechinger Madonna" (2008), "The Beat Goes On Oder: Die Hölderlinakte" (2010), "Die Chamissofalle" (2011) und "Der Mendelssohnriss" (2014).