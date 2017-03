Charles Brauer "Ich war ein Lutschbonbon für die Boulevardpresse"

Einem breiten Publikum bekannt wurde Charles Brauer als Kommissar Brockmöller, der an der Seite von Stoever, verkörpert von Manfred Krug, in 41 "Tatorten" ermittelte. Dabei ist dies nur ein Ausschnitt aus dem Schauspielerleben des 81-jährigen Charles Brauer

Schon als Elfjähriger spielte er in einem der ersten Nachkriegsfilme eines von Berlins Trümmerkindern. In den 50er-Jahren gehörte er in Hamburg zum Ensemble des so legendären wie umstrittenen Theaterregisseurs Gustaf Gründgens, gleichzeitig schrieb er Fernsehgeschichte: In der frühen, noch live aufgeführten Fernsehserie Familie Schölermann spielte er die Rolle des Sohnes Heinz.

Von 1986 bis 2001 sang er mit Manfred Krug in jeder "Tatort"-Folge ein Duett, die "Singing Cops" wurden zum Kult. Die beiden Schauspieler verband auch jenseits ihrer Arbeit eine enge Freundschaft.

Ohne Handwerk geht gar nichts

"Das Schöne an der Geschichte unserer gemeinsamen Freundschaft war, dass wir wenig über den Beruf geredet haben. Das ging auch sehr ins Private. Er hat ja mitgekriegt, dass meine damalige Lebensgefährtin kurz nach unserem ersten gemeinsamen Tatort starb und er war sehr lieb und sehr zärtlich mit mir und hat mich auch ein bisschen beschützt, weil ich war – wie er das so mal nannte nun ein Lutschbonbon für die Boulevardpresse."

Charles Brauer steht bis heute regelmäßig auf der Bühne und beherrscht sein schauspielerisches Handwerk nach wie vor mit Präzision.

"Ohne Handwerk, ohne das Können, also ob es Stimme, Sprache, Bewusstsein über Sprache, Beschäftigung mit Sprache. Ohne das ging es ja gar nicht. Also die Art von 'Ich bin nur noch authentisch mit dem, was ich sozusagen am Frühstückstisch mache.' Das bringe ich auch auf die Bühne. So privat und normal bin ich. Das funktioniert auf der Bühne zumindest nicht. Vor der Kamera kann das viel eher funktionieren, aber auch da sieht man in ihren Augen schon, ob das was da gespielt wird gedacht und erlebt wird."

Der Schauspieler hat auch immer in Hörspielen gewirkt und Hörbücher gelesen. In diesem Jahr erschien eine LP mit Liedern von Manfred Krug, in denen Charles Brauer eines seiner Lieder singt, gemeinsam mit Bill Ramsey.