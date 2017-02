Buchempfehlungen Februar 2017 David Foster Wallace über die vulgäre Seite der Zivilisation

Svenja Flaßpöhler im Gespräch mit Joachim Scholl

Die Reportage "Der große rote Sohn" von David Foster Wallace (1962 - 2008) wurde nun posthum veröffentlicht. (picture alliance/dpa/Foto: Maxppp)

"Der große rote Sohn": Das ist die US-amerikanische Pornoindustrie, der obszöne, mächtige Abkömmling Hollywoods. Die posthum erschienene Reportage aus dem Jahr 1998 von David Foster Wallace ist unter unseren Buchempfehlungen für den Monat Februar.

Catherine Ince: Die Welt von Charles und Ray Eames

Übersetzt von Elisabeth Girkinger und Alexandra Titze-Grabec

DuMont, Köln 2016

336 Seiten, 68,00 Euro

Es gibt viele Bücher über Charles und Ray Eames. Aber keins, das den beiden Designern derart gerecht wird: Es spiegelt das ganze Universum der Künstler, ihre Werke wie ihre Ideale. Die Eames liebten das Experimentieren mit Bildern und Strukturen – und davon haben sich die Buchgestalter anstecken lassen. Absolut herausragend!

Bernd Heinrich: Der Heimatinstinkt. Das Geheimnis der Tierwanderung

Übersetzt von Hainer Kober

Matthes & Seitz, Berlin 2017

320 Seiten, 38,00 Euro

Raupen im Kokon, Vögel in Nestern, Ameisen im Bau oder Menschen in der Etagenwohnung: Alle wollen einen Ort, an dem es sich leben und überleben lässt. Bernd Heinrich nähert sich in einer Mischung aus Literatur, Sachbuch und Autobiografie einem universelles Bedürfnis in der Natur. Ein Kleinod erzählender Biologie.

David Foster Wallace: Der große rote Sohn

Übersetzt von Ulrich Blumenbach

Kiepenheuer & Witsch, Köln 2017

112 Seiten, 7,99 Euro

Vor 20 Jahren besucht David Foster Wallace ein Branchentreffen der Porno-Industrie in Las Vegas. Der großartige Essay des verstorbenen Schriftstellers beschreibt die vulgäre Kehrseite der Zivilisation – und wirft einen hellsichtigen Blick voraus auf unsere obszöne Gegenwart: Porno ist zum Mainstream geworden.

Maria Dermoût: Die zehntausend Dinge

Übersetzt von Bettina Bach

dtv, München 2016

264 Seiten, 22,00 Euro

Felicia hat ihre Kindheit auf einer Plantage in Niederländisch-Indien verbracht. Als alte Frau erinnert sie sich an ein verlorenes Paradies. Zart und melancholisch: Dieser Roman hat die Niederländerin in den Fünfzigerjahren berühmt gemacht. Jetzt erscheint er endlich auch auf Deutsch.

Hamid Sulaiman: Freedom Hospital

Übersetzt von Kai Pfeiffer

Hanser, Berlin 2017

288 Seiten, 24,00 Euro

Seit sechs Jahren tobt in Syrien ein Bürgerkrieg. Diese streng in schwarz-weiß gehaltenen Zeichnungen erzählen eindrücklich von dem, was in diesem Land passiert. Reduziert auf den Mikrokosmos Krankenhaus wird die Zerrissenheit der Gesellschaft fast physisch spürbar. Eine berührende Graphic Novel!