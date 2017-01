Bloggerin Fiona Krakenbürger Selbstbewusst unter Hacker-Männern

Moderation: Katrin Heise

Die Bloggerin Fiona Krakenbürger. (picture alliance/dpa/Malte Christians)

Fiona Krakenbürger ist mit Leidenschaft Bloggerin und Programmierin: offenes Wissen, offene Daten, Transparenz und Beteiligung sind ihr ein Anliegen. Im Gespräch erzählt sie, wie sie sich in der von Männern dominierten Hacker-Szene Respekt verschafft.

Eine Nacht im Januar 2012 änderte ihr Leben: Nach einem "besoffenen Chat" beschloss die damals 22-jährige Fiona Krakenbürger, Programmieren zu lernen. Ihre Freunde – zwei Nerds – hatten sie schon immer überreden wollen. Jetzt machten sie gemeinsam Ernst – und so kam sie zu ihrem Blog "Fiona Lernt Programmieren", in dem sie ihre Erfahrungen beschrieb.

Seither sind diverse Netzaktivitäten hinzu gekommen: andere Blogs, ein Podcast. Sie ist beim "Chaos Computer Club" aktiv und arbeitet bei der "Open Knowledge Foundation", einem gemeinnützigen Verein, der sich für offenes Wissen, offene Daten, Transparenz und Beteiligung einsetzt. Wo immer sie kann, redet die Studentin der Techniksoziologie auf Kongressen zum Thema "Frauen und Technik". Zum einen, um die hartnäckigen Vorurteile zu widerlegen, aber auch, um andere Frauen zu ermutigen, sich das Netz zu erobern.

Was liebt sie am Programmieren? Wie hat sie sich in der männlichen Hackerszene Respekt verschafft? Und was hat sie von Buddha für ihr Leben gelernt?

Das möchte Katrin Heise von Fiona Krakenbürger erfahren: Im Gespräch, 12. Januar, ab 9.07 Uhr