Biografin Stollberg-Rilinger ausgezeichnet Maria Theresia führte "Herrschaft der Heuchelei"

Barbara Stollberg-Rilinger im Gespräch mit Dieter Kassel

Die Autorin Barbara Stollberg-Rilinger auf der Leipziger Buchmesse (picture alliance / dpa / Jan Woitas)

Kaiserin Maria Theresia von Österreich wurde als Monarchin und Mutter verehrt. Für ihr Buch über die Regentin ist Barbara Stollberg-Rilinger auf der Leipziger Buchmesse als beste Sachbuchautorin ausgezeichnet worden. Darin bricht sie das zum Teil verklärte Bild von der Kaiserin auf.

Für ihr Buch über Kaiserin Maria Theresia von Österreich ist die Autorin Barbara Stollberg-Rilinger auf der Leipziger Buchmesse als beste Sachbuchautorin ausgezeichnet worden. Die Regentin sei ein Schlüssel zum 18. Jahrhundert, so die Historikerin Stollberg-Rillinger nach der Preisverleihung am Freitag im Deutschlandradio Kultur.

Einerseits habe Maria Theresia ein ganz konfessionelles Herrscherverständnis gehabt, so die Autorin. "Das heißt, sie war überzeugt, dass sie als Herrscherin für das Seelenheil ihrer Untertanen vor Gott verantwortlich ist." Das habe ihr Souveränität und Standfestigkeit verliehen, sie aber auch unerbittlich gegenüber Andersgläubigen gemacht.

Ambivalentes Verhältnis gegenüber der Kirche

"Andererseits war sie aber auch jemand, der schon sehr klar anstrebte, die Überordnung der eigenen Herrschaft über der Kirche durchzusetzen und die Einmischung der Römischen Kirche in ihren Herrschaftsbereich ganz entschlossen zurückzudrängen", betonte Stollberg-Rilinger. Es sei ihr wichtig gewesen, diese Ambivalenz in ihrem Buch "Maria Theresia. Die Kaiserin in ihrer Zeit" aufzugreifen.

In der Biografie zeichnet die Autorin auf mehr als tausend Seiten die Mythen um Maria Theresia nach, um ihr als Figur auf die Spur zu kommen: Die treu sorgende Landesmutter, die man im Nachhinein zur ersten Bürgerin ihres Landes verklärte.

Herrschaft der Heuchelei

Auch gegenüber ihren Kindern sei Maria Theresia eine Frau der Widersprüche gewesen. Einerseits habe sie sich als vollkommen offen und aufrichtig dargestellt. Das sei sie aber definitiv nicht gewsesen, so die Historikerin. "Das führte dazu, dass in der Familie eine Herrschaft der Verstellung, der Heuchelei, der Unaufrichtigkeit Platz griff, also ganz genau das Gegenteil dessen, was sie eigentlich anstreben wollte."