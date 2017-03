Arabisches Filmfestival in Berlin "Sehr viele Filme werden von Frauen gemacht"

Claudia Jubeh im Gespräch mit Liane von Billerbeck

Das Kino "Arsenal" ist eine der Spielstätten des "ALFILM" in Berlin. (picture-alliance/ dpa / Gero Breloer)

Es ist das deutschlandweit größte Festival des arabischen Films: das "Alfilm" in Berlin. Festival-Chefin Claudia Jubeh über den Mut junger Filmemacher, Zensur in den Heimatländern - und die überraschende Rolle von Frauen im arabischen Kino.

Jedes Jahr, so Festival-Chefin Claudia Jubeh, ziehe sich ein Thema wie ein roter Faden durch viele Filme aus unterschiedlichen arabischen Ländern. Diesmal, beim 8. Alfilm Festival, sei es die Identität und die Suche nach dem eigenen Platz in der Gesellschaft. Bestes Beispiel dafür sei der niederländische Film "Bezness as Usual", in dem sich ein Junge auf die Suche nach seinem tunesischen Vater macht: "Wir bemühen uns (...), nicht nur die ganz brandheißen aktuellen Themen aufzugreifen, die in den Nachrichten vorkommen, sondern eben auch darüber hinaus zu schauen", sagt Jubeh.

Die arabische Welt sei "bunt und vielfältig" - entsprechend die Filme: Existentialistisches aus Algerien etwa oder "Revolutionskino aus Palästina". Für deutsche Zuschauer wahrscheinlich überraschend: "Sehr viele Filme - circa die Hälfte - werden von Frauen gemacht", sagt Jubeh. Es gebe nicht nur Regisseurinnen, sondern auch Kamerafrauen und viele weibliche Protagonistinnen.

Der Mut der jungen Generation

Jubeh hebt besonders den Mut der jungen Generation von Filmemachern hervor:

"Viele greifen wirklich auch sehr unbequeme Themen auf und setzen sich damit auseinander. Das geht von Homosexualität, aber auch politischen Widerstand über dysfunktionale Staatsapparate - wirklich die ganze Bandbreite der Missstände, die es auch in vielen arabischen Ländern gibt, wird sehr mutig thematisiert."

Dann passiere es, dass derartige Filme in ihren Entstehungsländern gar nicht gezeigt werden könnten - zum Beispiel ein jordanischer Beitrag, der sich über das Staatssystem und die Justiz lustig macht. (bth)

Das Alfilm Festival läuft vom 31. März bis 7. April 2017 in mehreren Programmkinos in Berlin.