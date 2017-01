Alles so schön bunt hier Das pure Glück

Von Oliver Schwesig

Ist vielleicht diese Insel hier die Schatzinsel am Ende des Regenbogens? (picture-alliance/ dpa / Hinrich Bäsemann)

Von "Yellow Submarine" bis zu den Legosteinen - bunte Farben sind der ultimative Stimmungsaufheller. Buntes hat etwas Befreiendes und Vielseitiges. Nicht umsonst sind die Farben des Regenbogens auch die Farben der LGBTQ-Bewegung. Die bunten Farben bedeuten ebenfalls Glück, denn wartet am Ende des Regenbogens nicht ein Topf voller Gold?

Ist das nicht eigenartig? Wir schauen auf einen Regenbogen und schon hellt sich die Stimmung auf. Wem öffnet sich nicht das Herz, wenn er viele Farben sieht? Werbepsychologen wissen das längst. Die bunten Legosteine oder die Farbfächer im Baumarkt - wenn die Farben strahlen, fühlen wir uns angezogen.

Bunt ist ein Zeichen von Kreativität und Kunst. Wir können abstrahieren beim Denken in anderen Farben: Der lila Regen von Prince zum Beispiel ("Purple rain") oder die rosa Roboter der Flaming Lips ("Yoshimi battles the pink robots").

Der schwarze Teufel, die weiße Jungfrau - während bestimmte Farben für konkrete Charaktere, Figuren oder auch Stimmungen stehen, ist das Bunte quasi die Auflösung des Konkreten, eine Befreiung. Die Farben des Regenbogens sind das Zeichen der LGBTQ-Bewegung. Bunt ist also auch eine Haltung.

1. Rätsel

Das Stück "I can’t dance" von Genesis stammt von einem ihrer erfolgreichsten Alben "We can’t dance", das im Herbst 1991 veröffentlicht wurde. Die unglaubliche Zahl von insgesamt sechs Singles wurde aus diesem Album ausgekoppelt. Davon können Taylor Swift und Coldplay nur träumen. Wie gut kennen Sie diese Platte "We can’t dance"? Wir suchen die letzte der Singles, die aus dieser Platte ausgekoppelt wurde. Es handelt sich gleichzeitig um den letzten Genesis-Hit, auf dem Phil Collins zu hören ist. Schreiben Sie uns: sonnntagmorgen@deutschlandradiokultur.de.

2. Rätsel

Wir suchen eine englische Band aus den 70ern, die sich etwas Buntes zum Namen gewählt hat. Kopf der Band war ein charismatischer Gitarrist, der vorher in einer anderen, ebenso bekannten, Rockband gespielt hat, die übrigens im Namen auch etwas mit einer Farbe hat. Acht Alben haben sie bis in die 90er Jahre herausgebracht und sie sind in reformierter Version immer mal wieder live zu erleben - mit dem berühmten Gitarristen. Ihre Antwort könnnen Sie an sonntagmorgen@deutschlandradiokultur.de schicken.

Das Wochenchaos

Die Zeit läuft: Seit dieser Woche ist die Welt nur noch zweieinhalb Minuten vom Untergang entfernt; Donald Trump findet Folter völlig okay, und seine Kumpels warnen vor Überdramatisierung. Gut, dass wenigstens in Berlin einer mit gutem Beispiel vorangeht.



