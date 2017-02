Al Jarreau Jazz-Sänger ist tot

Al Jarreau im Jahr 2015 bei einem Konzert in Schleswig-Holstein (picture alliance / dpa / Olaf Malzahn)

Der vielfach preisgekrönte Jazz-Sänger Al Jarreau ist seiner offiziellen Webseite zufolge tot. Er starb am Sonntag im Alter von 76 Jahren in einem Krankenhaus in Los Angeles, wie mehrere US-Medien auch unter Berufung auf seine Sprecher berichteten.

Der mit sieben Grammys ausgezeichnete Jazz-Sänger Al Jarreau hatte am 09.02.2017 erst verkündet, dass er seine Live-Karriere aus gesundheitlichen Gründen beenden wollte. Auf ärztlichen Rat hin hatte er bereits alle für dieses Jahr geplanten Auftritte abgesagt.

2016 wurde der Sänger noch mit dem Frankfurter Musikpreis für sein Lebenswerk geehrt.

Auszeichnung für Lebenswerk: Al Jarreau wird mit dem Frankfurter Musikpreis geehrt from Deutschlandradio Kultur on Vimeo.

Jarreau war noch vergangenes Jahr einer Einladung des damaligen US-Präsidenten Barack Obama ins Weiße Haus gefolgt und war unter anderem auch bei den Jazztagen in Dresden aufgetreten. Der charismatische Gesangsvirtuose aus Milwaukee (Wisconsin) mit dem großen Mund, mit Charme und Witz wurde in vielen Ländern verehrt.

Laut seinem Manager fühlte er sich weltweit keinem Publikum so eng verbunden wie dem in Deutschland.

(oma)