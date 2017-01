90 Jahre "Metropolis" Die Geheimnisse eines Filmes, der Maßstäbe setzte

Andreas Kötzing im Gespräch mit Gesa Ufer

Szene aus Fritz Langs "Metropolis", bei dem Karl Freund die Kamera führte (imago/United Archives)

"Metropolis" ist ein Stummfilm-Klassiker aus den 20er-Jahren. Filmemacher Fritz Lang war seiner Zeit technisch weit voraus. Welche Kniffe erfand er?

Heute vor genau 90 Jahren hatte im Berliner Ufa Palast am Zoo Metropolis Premiere. Ein, wenn nicht der Filmklassiker schlechthin, UNESCO-Weltkulturerbe, bahnbrechend für die Kinogeschichte.

Ein Mann schaut sich am Freitag (29.01.2010) in der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung in Wiesbaden ein altes Filmplakat des Films "Metropolis" an. (dpa / picture alliance / Fredrik Von Erichsen)

Metropolis war auch technisch seiner Zeit voraus. Fritz Lang verwendete und erfand Tricks, Effekte und sonstige Methoden, die seine Zeitgenossen und auch spätere Macher inspirierten. "Wie haben Sie das gemacht, Herr Lang?", fragen wir - frei nach Truffaut - den Historiker und Filmjournalisten Andreas Kötzing.

