80 Jahre Daisy Duck (vielleicht) Vom weiblichen Rowdy zu Donalds besserer Hälfte

Andreas Platthaus im Gespräch mit Liane von Billerbeck

Daisy Duck und Donald Duck aus dem Jahr 1983. (imago/United Archives)

Vor genau 80 Jahren tauchte eine Entendame namens Donna Duck auf der Leinwand auf. Donald Duck hatte bei der ersten Begegnung mit ihr nichts zu lachen. Ob Donna dann drei Jahre später zur berühmten Daisy wurde, ist umstritten.

Die allererste Begegnung mit ihr verlief für Donald suboptimal. Er wurde geohrfeigt und bekam eine Gitarre auf den Kopf, zum Schluss stieß ihn sein Gegenüber in einen Teich und feierte das mit einem Tänzchen.

Gemein! Und so gar nicht damenhaft … Donna Duck zeigte sich gleich zu Anfang – am 9. Januar 1937 in den US-amerikanischen Kinos – von ihrer schlechten Seite. Zugleich aber auch von ihrer emanzipierten, wie FAZ-Comic-Experte Andreas Platthaus betont.

Diese Donna stand quer zum allgemeinen Frauenbild. Sie sei die dominante Figur in dem Film gewesen, so Platthaus:

"Es ist tragisch, wenn man als großer Liebhaber von Donald sieht, wie er sich von dieser Dame sofort unterbuttern lässt."

Das änderte sich allerdings relativ schnell, rund drei Jahre später. Da tauchte eine Entendame plötzlich auch in den gezeichneten Disney-Comics auf – hieß allerdings nicht mehr Donna, sondern nun Daisy.

"Ich nehme ernst, was in Entenhausen passiert"

Ist es die gleiche? Möglich. Doch Zweifel sind angebracht. Denn Daisy hatte einen völlig anderen Charakter. Sie war ein "Heimchen", so Donald-Experte Platthaus. Er selbst weist die Theorie brüsk zurück, es könnte sich um die gleiche Entendame handeln. Für ihn sei die immer wieder geäußerte "Annahme, dass Donna Duck mit Daisy identisch ist, als Donaldist ganz schwer erträglich", betonte er im Deutschlandradio Kultur.

"Denn wir nehmen einfach ernst, was in Entenhausen passiert, und wenn da jemand Donna heißt, dann ist das Donna Duck, und wenn jemand Daisy heißt, dann ist das Daisy Duck. Und die beiden haben vielleicht etwas miteinander zu tun, die gleichen Nachnamen könnten dafür sprechen, aber das müssen wir herauskriegen, und das haben wir bisher noch nicht geschafft."

Daisy Duck steht Platthaus zufolge bis heute für ein eher traditionelles Rollenbild. Sie ist inzwischen zwar emanzipierter als früher, aber noch immer eine Nebenfigur, und wenn sie ins Abenteuer zieht, dann muss sie zumeist letztendlich aus der Gefahr befreit werden. Oder hat Glück. (ahe)