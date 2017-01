2017 - Parteien im Umbruch Ab durch die Mitte? - Die Grünen im Wahljahr

Von Ernst Ludwig von Aster

Zwei Stühle sind bei den Grünen zu besetzen: Unter dem Motto „Die Basis ist der Boss“ können die Grünen-Mitglieder bis zum 13. Januar ihre Stimme für die beiden Top-Kandidaten im Wahlkampf 2017 abgeben. (Soeren Stache, dpa/picture-alliance)

Plakate schwenken, Haustürgespräche führen, Flugblätter verteilen - wer bei den Grünen Spitzenkandidat werden will, muss Showqualitäten zeigen. Seit Wochen tingeln vier Kandidaten durchs Land, versuchen Parteimitglieder für sich zu begeistern: Cem Özdemir, Anton Hofreiter und Robert Habeck kämpfen um den Spitzenplatz neben Katrin Göring-Eckhardt. Die ist mangels Gegenkandidatin gesetzt.

"Basis ist Boss" ist das Motto der Urwahlkampagne. Damit sollen auch gleich die Mitglieder in Wahlkampfschwung gebracht werden.

Das Debakel von 2013 haben viele noch in Erinnerung: Festlegung auf Rot-Grün, Steuerdebatte, Veggie-Day - selten wurde die Partei so hart vom Wähler abgestraft. Diesmal soll alles anders werden. Reizthemen spielen nur am Rande eine Rolle. In elf Bundesländern regieren die Grünen mit, die Koalitionen reichen von KIWI (Grün/Schwarz) bis KENIA (Schwarz/Rot/Grün).

Im strukturkonservativen Baden-Württemberg stellt die Partei bereits zum zweiten Mal den Ministerpräsidenten. Von der Wählerschaft der modernen Mitte sprechen mittlerweile Parteistrategen. Kritiker warnen derweil vor einer grünen Beliebigkeit. 2017 soll es nun zum Regieren auf Bundesebene reichen. Mit wem auch immer.