In letzter Instanz musste das Bundesverfassungsgericht entscheiden: War die Durchsuchung bei der Zeitschrift "Cicero" wegen möglichen Verrats von Dienstgeheimnissen rechtmäßig? Heute vor zehn Jahren fiel das Urteil - zugunsten der Pressefreiheit. Mehr

Franz Wachsmann war Pianist und Komponist in Berlin, bis ihn die Nazis bedrohten. Er emigrierte in die USA und stieg innerhalb von zehn Jahren in die Elite der Hollywood-Komponisten auf. Vor 50 Jahren starb der zweifache Oscar-Gewinner.Mehr