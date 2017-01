Zwei Jahre "Charlie Hebdo"-Anschlag "Satire ist ein Ventil für die Psyche"

Dietmar Wischmeyer im Gespräch mit Ute Welty

Der Satiriker Dietmar Wischmeyer bei einem Interview (Picture Alliance / dpa / Peter Steffen)

Anschreiben gegen den Irrsinn der Welt: Für den Kolumnisten Dietmar Wischmeyer ist Satire ein Ventil für die Psyche. Zwei Jahre nach dem Anschlag auf die französische Satire-Zeitschrift "Charlie Hebdo" sei das Geschäft aber nicht einfach.

Nach Ansicht des Satirikers Dietmar Wischmeyer ist es Aufgabe von Satire, in Zeiten des ansonsten "nicht zu beschreibenden Irrsinns" ein Ventil zu schaffen. Das gelte auch mit Blick auf das Attentat auf die französische Satire-Zeitschrift "Charlie Hebdo" vor genau zwei Jahren, so der Kolumnist im Deutschlandradio Kultur. Bei dem Anschlag starben zwölf Menschen, darunter fünf prominente Karikaturisten aus dem Redaktionsteam.

"Man muss die Psyche ja rein halten, sie kann sich nicht immer nur mit dem Bösen auseinandersetzen", so Wischmeyer. "Und dafür ist Satire wie gemacht." Dagegen habe sie nicht die Aufgabe, politisch zu informieren oder ein Bewusstsein für eine bestimmt Art für Politik zu erzeugen. "Sondern sie kann nur das Ventil sein."

Verwerfungen aufzeigen

Nach dem Attentat auf Charlie Hebdo aber auch nach der Schmähkritik Jan Böhmermanns an dem türkischen Präsidenten Erdogan sei Satire allerdings als "gesamtgesellschaftliches Gewissen" völlig überschätzt worden, so der Autor. Aufgabe der Satire sei es, aufzuzeigen, "wo die Verwerfungen sind, in dem, was Politik uns weismachen will und was den Tatsachen nicht entspricht." Auf diese Kluft müsse Satire ständig hinweisen. "Aber nicht sagen, was richtig ist. Das weiß sie auch nicht."

Trump als Twitter-Satiriker

Gleichzeitig gab er zu Bedenken, dass die heutige Realität Satirikern das Leben auch schwer mache. "Die Welt ist so absurd geworden in vielen Teilen, dass sie satirisch kaum zu überspitzen ist." Auch zu Donald Trump als gewählten Präsidenten der USA falle ihm nur noch wenig ein, "weil er ja allein über Twitter eine eigene Satire-Zeitschrift herausgibt."