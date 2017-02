Zum 85. Geburtstag von Alexander Kluge Pietà

Nach Motiven der Erzählung "Die Nachkommen eines Herrenmenschen"

Von Alexander Kluge

Der Schriftsteller Alexander Kluge. (Deutschlandradio - Andreas Buron)

Die Journalistin Eve K. hat auf einem Trödelmarkt die in feinster Sütterlinschrift geschriebenen Tagebücher des Dr. Ignaz Heise erstanden.

Sie besucht Heises inzwischen 80-jährige Tochter Gertie, die nie über die traumatischen Geschehnisse von damals hinweggekommen ist: 1932 ließ Heise sich mit seiner kleinen Tochter auf Java nieder. Dort errichtete er ihr ein Paradies, in dem es zunächst nur sie und ihn gab.

Von Andreas Knaup

Regie: Annette Kurth

Mit: Gisela Trowe, Dörte Lyssewski, Friedhelm Ptok

Ton: Thomas Monnerjahn

Produktion: Deutschlandradio Berlin 1998



Länge: 58'45

(Eine Wiederholung vom 30.04.1999)

Alexander Kluge wurde vor 85 Jahren, am 14. Februar 1932, in Halberstadt geboren. Filmemacher, Fernsehproduzent, Schriftsteller, Drehbuchautor und promovierter Jurist. Er erhielt zahlreiche hochdotierte Film- und Literaturpreise. Der Bayerische Rundfunk produzierte 2009 das 10-teilige Hörspiel nach Alexander Kluges "Chronik der Gefühle", 2012 "Auf dem Dach der Welt" und 2015 ein zweiteiliges Hörspiel nach seinem Roman: "30. April 1945: Der Tag, an dem Hitler sich erschoss und die Westbindung der Deutschen begann".



Andreas Knaup, 1954 in Dresden geboren, Schauspieler und Regisseur. Als Schauspiel- und Operndirektor war er an verschiedenen Bühnen tätig. Seit 2002 ist Knaup freischaffender Drehbuchautor.