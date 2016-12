Zum 60. von Nigel Kennedy Improvisationskunst vom Klassik-Punker

Von Philipp Quiring

Der britische Violinist Nigel Kennedy im Konzert beim festival Kultur im Zelt in Braunschweig mit seinem Programm "Nigel Kennedy plays Jimi Hendrix". (imago/Susanne Hübner)

Sein Irokesenschnitt und seine gefärbten Haaren brachten ihm den Beinamen "Punkgeiger" ein. Das Haar ist mittlerweile etwas dünner geworden, seine gegen den Strich gebürstete Art ist geblieben. Zu seinem 60. Geburtstag hat sich Nigel Kennedy selbst beschenkt.

"Ich hatte so vor 20 Jahren das Gefühl, dass ich Musik schreiben möchte. Ich hatte eine Menge Ideen, aber ich war so sehr damit beschäftigt, die Musik anderer Leute zu spielen, dass ich einfach nie die Zeit hatte, mich hinzusetzen und eigene Sachen zu schreiben. "



So Nigel Kennedy. Hat der Geiger in der Vergangenheit bereits ein paar Eigenkompositionen veröffentlicht, erschien nun kurz vor seinem 60. Geburtstag mit "My World" ein Album mit reinen Eigenkompositionen. 13 eigene Kreationen, deren Entstehung gar nicht immer so einfach war.



"Ich brauche zum Komponieren mein Klavier. In einigen Hotels gibt es zwar Klaviere, und wenn ich dann eine Idee hatte, dann war das ein Anfang. Aber es ist immer schwierig, wenn ich auf Tour bin. Aber irgendwie richte ich es dann doch immer ein, neue Sachen schreiben zu können."

Als Ziehkind von Yehudi Menuhin entwickelte sich Kennedy zu einem der erfolgreichsten Geiger der Klassikwelt. Seine Einspielung von Vivaldis Vier Jahreszeiten stand über ein Jahr auf Platz eins der britischen Klassikcharts und wurde mit über drei Millionen Exemplaren zum meistverkauften Klassik-Album aller Zeiten. Von der klassischen Musik hat sich Kennedy immer wieder entfernt. Lange vor David Garrett trieb es ihn mit der Geige in den 90er-Jahren in popularmusikalische Sphären. 1997 gründete er seine Band "The Kennedy Experience", spielte Musik von Jimmy Hendrix. Musik, die Kennedy begleitet hat und die er besonders schätzt, nimmt Einfluss auf die Stilistik seiner eigenen kompositorischen Sprache, die er vom Klavier ausgehend improvisatorisch entwickelt.



"Wenn ich eine gute Idee habe und mich am nächsten Tag auch noch an sie erinnere, dann bringe ich da noch mehr Struktur rein. Das fängt in der Regel mit Melodie und Harmonie an, und von diesen zwei Faktoren ausgehend, von diesen zwei Zutaten, denke ich dann darüber nach, wie ich das instrumentieren könnte: Möchte ich es für ein Orchester schreiben, für ein kleines oder ein großes Ensemble? Aber am Anfang steht zunächst hauptsächlich die Melodie."

Beeinflusst von Dorothy DeLay und Yehudi Menuhin