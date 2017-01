Kulturnachrichten

Dienstag, 24. Januar 2017

Zukunft von Museum in Danzig ungewiss Kritik der Regierung an Hauptausstellung zum Zweiten Weltkrieg Geladene Gäste haben einen Tag lang das neue Museum des Zweiten Weltkriegs in Danzig besichtigen können. Ob das Haus aber nach rund neunjährigen Arbeiten wie geplant im März eröffnen werde, sei ungewiss, teilte Museumsdirektor Pawel Machcewicz mit. Seit dem vergangenen Jahr will Polens nationalkonservative Regierung, die Institution mit dem deutlich kleineren Westerplatte-Museum zusammen legen. Die Hauptausstellung, die mehr als 2000 Exponate umfasst, sei zu «universalistisch», kritisieren sie. Ihrer Meinung nach sollte das Museum vor allem die polnische Perspektive auf den Zweiten Weltkrieg zeigen: als Opfer der Nazis und als Kämpfer an allen Fronten und im Untergrund. Nach Meinung der Nationalkonservativen, die seit 2015 in Polen regieren, sollen Museen und Erinnerungsorte vor allem nationale Identität und Patriotismus pflegen.

Roland Emmerich drohen fünf "Goldene Himbeeren" Deutscher Regisseur kam gleich mehrfach in die Vorauswahl für die Spott-Trophäe Sein Science-Fiction-Film "Intependence Day: Wiederkehr" wurde in Los Angeles als schlechtester Film und als schlechteste Filmfortsetzung des Jahres 2016 nominiert. Außerdem erhielt der Deutsche weitere Zuschläge für seine Regie, das Drehbuch und seine Nebendarstellerin Sela Ward. Noch häufiger als "Independence Day: Wiederkehr" dürfte Ben Stillers "Zoolander No. 2" zum Zuge kommen. Seine Komödie wurde in neun Kategorien nominiert, gefolgt von "Batman V Superman: Dawn of Justice" mit acht Zuschlägen. Die Nominierung für die "Goldene Himbeeren" und deren Verleihung findet jeweils einen Tag vor denen der Oscars statt.