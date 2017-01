Zoologin Lydia Möcklinghoff Der Ameisenbär als Objekt der Begierde

Moderation: Britta Bürger

Die Ameisenbärforscherin Lydia Möcklinghoff am Gehege der Ameisenbären im Kölner Zoo. (picture alliance / dpa / Oliver Berg)

Die Zoologin und Science-Slammerin Lydia Möcklinghoff ist die einzige Wissenschaftlerin der Welt, die das Sozialverhalten des Ameisenbärs erforscht. Bekannt wurde sie mit ihrem Buch "Die Supernasen".

Seit zehn Jahren pendelt sie zwischen Brasilien und Deutschland, um dem Objekt ihrer Forschungen näher sein zu können: Die Zoologin, Buchautorin und Science-Slammerin Lydia Möcklinghoff ist die einzige Wissenschaftlerin der Welt, die das Sozialverhalten und die Kommunikationsfähgikeit des Ameisenbärs erforscht.

Ameisenbär in freier Wildbahn in Pantanal in Brasilien (picture alliance / dpa / Rolf Kremming)

Wenn sie nicht in Brasilien ist, rührt sie die Werbetrommel für den Ameisenbär, hält Vorträge, begibt sich auf Science Slam-Bühnen oder stellt ihr Buch "Die Supernasen" vor, in dem es um Tiere mit Rüsseln geht und um Menschen, die ihnen weltweit auf der Spur sind. Lydia Möcklinghoffs Ziel ist es, den Ameisenbär, den es schon seit 57 Millionen Jahren gibt, eine sichere Zukunft auf unserem Planet zu sichern.

Hat auch eine ausgeprägte Nase: Ein Gürteltier mit Lydia Möcklinghoff. (picture alliance / dpa / Rolf Kremming)

Sie ist zu Gast bei Deutschlandradio-Moderatorin Britta Bürger, am 18. Januar 2017 ab 09.05 Uhr.