Kulturnachrichten

Donnerstag, 23. März 2017

ZDF legt Kultur- und Wissenschaftsredaktionen zusammen 70 Arbeitsplätze werden abgebaut Das ZDF will seine Kultur- und Wissenschaftsredaktionen zusammenlegen und Doppelstrukturen auflösen. Dazu werde zum 1. April die für 3sat und Arte zuständige Direktion Europäische Satellitenprogramme (ESP) aufgegeben, teilte das ZDF in Mainz mit. Damit entfalle ein Direktorenposten im Sender. Mit der Fusion würden bis 2025 in den Redaktionen und in der Produktion rund 70 Arbeitsplätze abgebaut. ZDF-Intendant Thomas Bellut sagte, dies sei "ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer schlanken Organisation des ZDF, der gleichzeitig die Programmbereiche Kultur und Wissen stärkt".

Dunja Hayali gibt "Junger Freiheit" Interview Sie mache sich aber nicht mit der politischen Tendenz der Zeitung gemein ZDF-Moderatorin Dunja Hayali hat der rechtskonservativen Wochenzeitung "Junge Freiheit" ein Interview gegeben und darin für einen offenen Dialog ungeachtet politischer Positionen plädiert. "Wir müssen die Meinung des anderen aushalten können, ohne sie sofort zu verunglimpfen oder persönlich zu werden", sagte die 42 Jahre alte Journalistin der Zeitung. "Wenn der Dialog endet, können wir alle einpacken", betonte sie. Auf ihrer Facebook-Seite erklärte Hayali, sie sei zutiefst davon überzeugt, "dass miteinander reden besser ist als übereinander zu reden". Wenn sie der "Jungen Freiheit" ein Interview gebe, mache sie sich nicht mit der politischen Tendenz der Zeitung gemein. "Wer für den Dialog plädiert, muss eben auch an Grenzen gehen", argumentierte die "Morgenmagazin"-Moderatorin, die bei der Entgegennahme der "Goldenen Kamera" im Februar 2016 ein leidenschaftliches Plädoyer gegen Hass in sozialen Netzwerken und Beschimpfungen von Journalisten hielt.

Sandmännchen ab April auch in Gebärdensprache Sendung ist über alle Kanäle zu empfangen Nach mehr als 57 Jahren wünscht der Sandmann ab April auch in Gebärdensprache eine gute Nacht. Ab dem 3. April zeigt der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) im Internet täglich Gebärdenvideos, in denen gehörlose Kinder und Jugendliche den Sandmann übersetzen, wie der Sender mitteilte. Der Sandmann baue "eine Brücke zwischen den Welten Hörender und nicht Hörender", erklärte RBB-Intendantin Patricia Schlesinger. Die Sandmann-Folgen in Gebärdensprache können künftig über die Webseite www.sandmann.de, über die Mediatheken von RBB und ARD sowie über die verschiedenen Sandmann-Apps angeschaut werden. Der Sandmann hat jeden Abend rund anderthalb Millionen Zuschauer. Am 22. November 1959 erschien das Sandmännchen zum ersten Mal auf dem Bildschirm.

Asli Erdogan rechnet mit Annahme des Referendums Autorin durfte nicht zur Leipziger Buchmesse reisen Die wegen Terrorvorwürfen angeklagte Asli Erdogan rechnet bei dem Referendum am 16. April in der Türkei mit einem Erfolg von Präsident Recep Tayyip Erdogan. "Ich bin pessimistisch. Ich denke, dass die Ja-Stimmen die Mehrheit erlangen werden", sagte sie in einer Videoschaltung aus Istanbul. Der vorübergehend inhaftierten Autorin droht wegen ihrer Arbeit für die inzwischen geschlossene prokurdische Zeitung "Özgür Gündem" lebenslange Haft. Deshalb darf sie die Türkei nicht verlassen.

Kunden kündigen wegen Hassvideos Werbung bei YouTube Auch der Pharmariese steigt aus Der Umgang mit Hassvideos setzt Google auch wirtschaftlich unter Druck. Nach den US-Mobilfunkkonzernen Verizon und AT&T und dem Kaufhaus-Konzern Marks and Spencer hat nun auch Johnson & Johnson seine Werbung auf Youtube vorläufig aber weltweit ausgesetzt. Damit solle sichergestellt werden, dass eigene Anzeigen "nicht auf Kanälen erscheinen, die für anstößige Inhalte werben", so das Unternehmen. Google steht in der Kritik, weil bis Dienstag vor Videos Spots mit homophoben und antisemitischen Inhalten zu sehen waren. Der US-Technologiekonzern hat Besserung versprochen.

Alfred-Kerr-Preis für Andreas Breitenstein "NZZ"-Literaturkritiker wird für "die Kontinuität des literaturkritischen Schaffens" ausgezeichnet Andreas Breitenstein von der "Neuen Zürcher Zeitung" (NZZ) ist mit dem Alfred-Kerr-Preis 2017 für Literaturkritik geehrt worden. Die mit 5.000 Euro dotierte Auszeichnung des Wochenmagazins "Börsenblatt" wurde ihm im Rahmen der diesjährigen Leipziger Buchmesse überreicht. In der Begründung der Jury hieß es, Breitenstein vermittele mit großem Wissen und Sachverstand Nationalliteraturen des gesamten ost- und mitteleuropäischen Raumes. "Auf sein genaues Urteil kann man sich verlassen, denn stets liest und beurteilt er vor einem weiten Horizont, weiß Bücher philosophisch, historisch und politisch einzuordnen und über sie hinauszuweisen", so die Jury. Das habe im heutigen Europa auch politische Bedeutung. Der Alfred-Kerr-Preis wurde 1977 gestiftet, seit 1996 geht er jeweils an eine Einzelperson. Er wird nicht für eine Einzelkritik, sondern für die Kontinuität des literaturkritischen Schaffens vergeben.

Florian Ebner geht ins Centre Pompidou Das teilte das Haus in Paris mit Florian Ebner wird Chef des Fotografie-Department im Centre Pompidou. Der 1970 geborene Kunsthistoriker tritt sein neues Amt am 1. Juli an. Gegenüber Deutschlandradio Kultur sagte er: "Es ist eine große Freude und auch eine große Verantwortung, ich habe sehr viel Respekt vor dem Ort und vor der Sammlung, auch vor der Arbeit meines Vorgängers – ein großes Abenteuer." Er sei schon als 19-jähriger Fotograf im Centre Pompidou gewesen, habe später auch in Frankreich studiert. "Das war schon immer ein Ort, der mir sehr wichtig war", so Ebner weiter. Der in Regensburg geborene Ebner studierte Fotografie in Arles. 2008/09 leitete er die fotografische Sammlung der Berlinischen Galerie. 2009 wurde er zum Chef des Museums für Photographie in Braunschweig berufen. 2012 ging er zum Folkwang Museum in Essen. 2015 kuratierte er auf der Biennale in Venedig den deutschen Pavillon.

Museum des Zweiten Weltkriegs in Danzig eröffnet Schon jetzt ein Symbol des politischen Streits mit der Regierung Nach acht Jahren Bauzeit wurde heute das Haus in Danzig eröffnet. Weil die Konzeption von Gründungsdirektor Pawel Machcewicz dem Geschichtsverständnis der polnischen PiS-Regierung nicht zusagt, wird seit Monaten heftig gestritten. Die Dauerausstellung sollte den 2. Krieg im europäischen Kontext zeigen. Das ist der rechtskonservativen Regierung nicht „national“genug. Zu universalistisch sei der Ansatz, am Beispiel Polens das Leid der gesamten Zivilbevölkerung zu zeigen. Nach Meinung der Nationalkonservativen sollte die polnische Perspektive stärker hervorgehoben werden - die Polen als Opfer der Nazis und Helden im Untergrund sowie an der Front. Vor Monaten schon wollte die Politik das Museum in ein Kulturinstitut umwandeln und deshalb mit dem Museum Westerplatte zusammenlegen. Das untersagte ein Gericht. Auch Danzigs Bürgermeister Pawel Adamowicz warnte: Würden Änderungen an der Ausstellung vorgenommen, wäre es eine Verschwendung von Steuergeldern. Ein Ende des Streits ist nicht absehrbar. Initiiert wurde das Museum unter dem liberal-konservativen polnischen Premier Donald Tusk.

NDR-"Extra 3" mit neuem Erdogan-Satire-Song Neuer Text zu "99 Luftballons" Die Satiresendung "Extra 3" vom Norddeutschen Rundfunk nimmt ein Jahr nach dem Eklat um "Erdowie, Erdowo, Erdogan" mit einem neuen Text den türkischen Staatspräsidenten Erdogan auf's Korn. Wie der NDR mitteilte, heißt es diesmal zur Melodie von Nenas "99 Luftballons" unter anderem: "Er will, dass Frau'n fünf Kinder kriegen. Klar, dass alle auf ihn fliegen". Mit Blick auf inhaftierte Journalisten wird gesungen: "Die werden erstmal eingelocht. Todesstrafe kommt dann noch." Wegen des ersten satirischen Protests der "Extra 3"-Redaktion war der deutsche Botschaft in Ankara einberufen worden. In der Folge hatte Jan Böhmermann sein "Schmähgedicht" vorgetragen.

Leipziger Preisgeld ein "Ehrensold" für Übersetzer Literaturkritiker und Juror Burkhard Müller über die literarische Übersetzung Die Lage der Übersetzer in Deutschland hat sich in den letzten Jahrzehnten deutlich verbessert. Das meint auch Literaturkritiker Burkhard Müller, der zur Jury des Leipziger Buchpreises in der Sparte "Übersetzung" gehört. Die "etwas würdelosen Zustände von früher" gebe es nicht mehr, so Müller gegenüber Deutschlandradio Kultur. Dennoch könnten vom Übersetzen nur wenige leben. Die typische Übersetzer-Biografie sei ein "Gemischtwarenladen", der zudem schlecht bezahlt ist. Immerhin würden Übersetzer inzwischen auf "dem Schmutztitel des Buches und bei Rezensionen" genannt. Letztlich sei so aber auch das Leipziger Preisgeld nur ein "Ehrensold", nichts anderes hieße ja Honorar, so Müller. In diesem Jahr für den Leipziger Buchpreis nominiert sind Holger Fock und Sabine Müller, die aus dem Französischen ins Deutsche übersetzen. Gregor Hens (aus dem Englischen), Eva Lüdi Kong (aus dem Chinesischen), Gabriele Leupold (aus dem Russischen) und Petra Strien (aus dem Spanischen).

Liverpool bereitet sich auf 50. Geburtstag von Sgt Pepper vor Die Beatles veröffentlichten die Platte am 1. Juni 1967 Es ist noch immer das erfolgreichste Album aller Zeiten: "Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band". Liverpool wird das Album der Beatles ein halbes Jahrhundert nach Erscheinen mit einer dreiwöchigen Party würdigen. Dabei erhält jeder der 13 Songs eine eigene Veranstaltung. Das Festival wird von Paul McCartney und Ringo Starr unterstützt. Beide haben allerdings nicht zugesagt, persönlich vorbeizuschauen. Der künstlerische Leiter Sean Doran will aus der ganzen Stadt einen Plattenspieler machen.

Madrider Museum muss Meteorit an Finder abgeben Er ist Spaniens bekanntestes Stück kosmischen Gesteins Das Nationalen Museum für Naturwissenschaften in Madrid hat einen Meteoriten an die Erbin seines Finders zurückgegeben. Dem war ein langer Rechtsstreit vorausgegangen. In Colomera bei Granada hatte Antonio Pontes den mehr als 100 Kilo schweren Meteorit 1912 in seinem Gemüsegarten ausgegraben. 1934 hatte er ihn dem MNCN als Pfandleihgabe überlassen. "Er ist der erste, der in Spanien gefunden wurde, und wegen seiner Größe auch der wichtigste", erklärt MNCN-Direktor Santiago Merino. Der Brocken war jahrzehntelang in Madrid untersucht worden und 1968 an die University of California geschickt worden. In den Monaten vor der Mondlandung von Neil Armstrong, analysierte die Nasa den Meteoriten. Die Famile Pontes begann sich 2008 offiziell für den Meteoriten zu interessieren. Für die wissenschaftliche Gemeinschaft des südeuropäischen Landes sei der Verlust des Meteoriten von Colomera ein großes Unglück, so der Geologe Javier García Guinea vom staatlichen Forschungsinstitut CSIC. Man stelle sich vor, das Gemälde "Las Meninas" (des spanischen Malers Diego Velázquez aus dem Jahr 1656) tauchte in einem Kaufhaus auf.

Kandidatenliste für Hans Otto Theater steht Vier Bewerber ausgewählt Die Findungskommission zur Suche nach einem neuen Intendanten für das Potsdamer Hans Otto Theater hat sich auf vier Kandidatinnen und Kandidaten geeinigt. Sie sollen in die nächste Sitzung eingeladen werden und sich dort vorstellen. Das teilte die Stadtverwaltung am Abend mit. Ein neuer Intendant soll das Theater ab der Spielzeit 2018/19 übernehmen. Die elf Kommissionsmitglieder waren gestern unter Leitung von Oberbürgermeister Jann Jakobs zu ihrer konstituierenden Sitzung im Rathaus zusammengekommen und hatten die 80 eingegangenen Bewerbungen gesichtet. Es lagen den Angaben zufolge 11 Gruppen- und 69 Einzelbewerbungen vor.