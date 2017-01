ZDF-Langzeitdoku "20-40-60: Unser Leben!" Einblicke in das Leben dreier Generationen

Michael Meyer im Gespräch mit Dieter Kassel

Szene aus der Generationen-Langzeitbeobachtung "20-40-60: Unser Leben!" des ZDF (picture alliance / dpa / ZDF / Dominique Klughammer)

Die Langzeitbeobachtung "20-40-60: Unser Leben!", deren erster Teil heute Abend im ZDF läuft, begleitet Menschen aus drei Generationen zwei Jahre lang. In Folge eins stellen drei 20-Jährigen erstmals Weichen in ihrem Leben.

Langzeitbeobachtungen faszinieren Menschen immer wieder, sowohl in der Literatur, als auch im Film. "Die Kinder von Golzow" etwa war das bekannteste und erfolgreichste DDR-Langzeitfilmprojekt - 45 Stunden lang - und zeigte das Leben von Bewohnern eines Dorfes über die Zeitspanne von fast fünf Jahrzehnten. 2014 zeigte Richard Linklater in "Boyhood" fast drei Stunden lang eine Kindesjugend, die zehn Jahre umfasste; allerdings in Form eines Spielfilms.

Und das ZDF hatte bereits 2013 eine Langzeitdokumentation namens "20-40-60" im Programm, in der jeweils ein Lebensabschnitt mehrerer Menschen gezeigt wurde. Ab dem heutigen Dienstagabend wagt sich das Zweite an eine Neuauflage. Die Doku begleitet Menschen aus drei Generationen und unterschiedlichen sozialen Lebenssituationen zwei Jahre lang: Was bewegt sie? Was wollen sie erreichen? Durch welche Höhen und Tiefen gehen sie in dieser Zeit?

Die Doku greift zu kurz

Die Dokumentation bemühe sich darum, möglichst repräsentativ zu sein, meint unser Kritiker Michael Meyer. So geht es etwa in dem Film über die Generation der 20-Jährigen darum, dass das dort porträtierte junge Paar Probleme hat, Beruf und Privatleben in Einklang zu bringen. Ein Problem, das viele haben, wohl nicht nur im Alter von 20, so Meyer. Das Thema des Films über 60-Jährige ist die Gründung eines Mehrgenerationenhauses, die aber an den zu unterschiedlichen Interessen der verschiedenen Altersgruppen scheitert.

Allerdings habe er mehrere Probleme mit der ZDF-Doku, erklärt Meyer. So greife sie etwa zu kurz, auch weil sie sich zeitlich beschränken muss.

Teil 1 der Generationen-Langzeitbeobachtung "20-40-60: Unser Leben!" läuft am Dienstag, 3.1.2017 ab 22.15 Uhr. Die Teile 2 und 3 sind ebenfalls dienstags um 22.15 Uhr zu sehen.