Yves-Klein-Ausstellung in Brüssel "Ein schierer Universalist"

Carsten Probst im Gespräch mit Gabi Wuttke

Wer an den französischen Künstler Yves Klein (1928-1962) denkt, denkt meist sofort an "sein" Blau: So wie hier 2004/05 in der Frankfurter Schirn ist es jetzt auch in der Brüsseler Ausstellung zu sehen. (dpa)

Monochrome Malerei, Anthropometrie, Feuerbilder: Die Brüsseler Ausstellung "Theater der Leere" zeigt das Werk Yves Kleins in zahlreichen Facetten. Unser Kunstkritiker Carsten Probst über einen Künstler, der gar keiner sein wollte.

Natürlich fehlt das berühmte Blau nicht: Im Brüsseler Palais der Schönen Künste BOZAR nimmt es einen ganzen Raum ein. Mit seiner monochromen Malerei hat Yves Klein die Kunst nach dem Zweiten Weltkrieg geprägt. Doch auch andere wichtige Werkgruppen seien vertreten, so Carsten Probst: etwa die einst viel kritisierten Anthropometrien, bei denen Modelle - blau eingerieben - sich über Bildträger wälzten. Oder die Feuerbilder, die "Unsichtbares sichtbar" machten, indem Klein einen Flammenwerfer gegen die Flächen hielt und durch die Rauchentwicklung "merkwürdige Gebilde" schuf.

Einen eurozentristischen Blick habe Klein bei all dem nie gehabt, sagt Probst: Er sei ein "schierer Universalist" gewesen - "in dieser Hinsicht war er sicherlich auch ein Erbe der Moderne". Den reinen Kunstansatz habe Klein verleugnet und selbst kein Künstler sein wollen - auch in Abgrenzung zu den Eltern, die beide Maler waren. Heute spreche man von Entgrenzung der Kunst:

Er hat Vieles vorweggenommen

"Alle möglichen Kunststrategien, die wir heute kennen: von der performativen Malerei, von der konzeptuellen Auffassung des Raumes, von der Pop Art mit ihren Spektakeln... eigentlich kann man sich fast keine Strategie vorstellen, die nicht irgendwie bei ihm sich vorweggenommen findet."

Die Idee, ein großer Vorläufer zu sein, habe Klein jedoch nie gehabt. Er habe einfach "so viele, in der Luft liegende Reaktionen auf die Moderne aufgegriffen, dass sich das alles in seinem Werk unglaublich stark bündelt", so Probst.

Ausstellung "Yves Klein. Theater of the Void" im BOZAR Brüssel, 29. März bis 20. August 2017