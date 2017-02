Wutbürger Vernetzt denken

Hörspiel von Pia Hierzegger

Dorfidylle (picture-alliance / Reinhard Kaufhold)

Onkel Donald wohnt mit Freundin Therese und seinen drei Neffen auf dem Land. Jeden Tag geht er über die "letzte schöne Wiese weit und breit" zur Arbeit. Eines Tages trifft er dort einen Landvermesser - die Wiese, auf der schon Donalds Oma das Skifahren gelernt hat, soll bebaut werden. Donald will die Wiese retten: "Die Dinge gehören denen, die sie lieben."

Doch der Bezirksvorsteher weist ihn ab, Liebe zählt hier nicht.



Als das neue Haus höher werden soll als alle umliegenden, verweigert er eine Überprüfung der Baugenehmigung. Onkel Donald beschließt die Feindschaft mit dem neuen Bauherren und trinkt zuviel. Therese verlässt ihn, ein Neffe verliebt sich in die zukünftige Nachbarstochter und der andere Neffe wird Anhänger einer pseudopolitischen Verschwörungstheorie.

Produktionsfotos



Aus Ohnmacht, Zumutungen und engen Horizonten entwickelt sich eine Katastrophe.

Regie: Anouschka Trocker



Rollen und Sprecher:

Onkel Donald - Martin Engler

Willi - Max Woithe

Phillip - Merten Schroedter

Franz - Florian Steffens

Theresa - Eva Meckbach

Mann - Fritz Hammer

Bezirksvorsteher - Bernhard Schütz

Frau Winter - Bettina Kurth

Doktor Spirk - Felix von Manteuffel

Frau Doktor Spirk - Leslie Malton

Zwischentexte - Christina Ertl



Ton: Andreas Stoffels

Regieassistenz: Roman Neumann

Produktion: Deutschlandradio Kultur 2012



Länge: 58'12

Inklusive: Gespräch Annette Schäfer mit Dr. Felix Butzlaff

Pia Hierzegger, 1972 in Graz geboren, Schauspielerin, Regisseurin und Autorin. Mitglied am Grazer "Theater im Bahnhof" und in der Autorengruppe "eigenbau". Zuletzt das Hörspiel "Drei Schwestern auf Urlaub" (ORF 2015). "Vernetzt denken" gewann 2007 den Augsburger Dramatikerpreis.