Kulturnachrichten

Dienstag, 21. März 2017

Wiederaufbau der Franckeschen Stiftungen Wichtige Rettung im Jahre des Reformationsjubiläums Der Wiederaufbau des historischen Gebäudeensembles der Franckeschen Stiftungen in Halle soll bis 2020 abgeschlossen werden. Für die Instandsetzung von drei Gebäuden aus dem 18. Jahrhundert, einer ehemaligen Druckerei und zwei historischen Feldscheunen, stellen Bund und Land insgesamt zwölf Millionen Euro zur Verfügung. Nach der Sanierung sollen darin zusätzliche Projekt-, Büro- und Veranstaltungsräume entstehen. Die Druckerei wurde 1744 als Magazin für die Cansteinsche Bibelanstalt errichtet. Als erste Bibelanstalt der Welt war sie 1710 am Halleschen Waisenhaus gegründet worden, um die bereits auf die Reformation Martin Luthers zurückgehende Forderung nach einer massenhaften Verbreitung deutschsprachiger Bibeln umzusetzen. Der Direktor der Franckeschen Stiftungen, Thomas Müller-Bahlke, sagte, er sei dankbar, dass im Jahr des 500. Reformationsjubiläums mit der Rettung dieses wichtigen Gebäudes begonnen werden könne. Die Franckeschen Stiftungen zu Halle wurden 1698 als pietistisches Sozial- und Bildungswerk gegründet. Heute hat auf dem Gelände unter anderem die Kulturstiftung des Bundes ihren Sitz.

Handschrift mit Matthäuspassion wird versteigert Partitur von Felix Mendelssohn Bartholdy Eine wiederentdeckte Musikhandschrift mit Stücken aus Bachs Matthäuspassion wird nächste Woche in Zürich versteigert. Es ist eine Partitur von Felix Mendelssohn Bartholdy (1809 - 1847). Aus einer handschriftlichen Anmerkung im Innendeckel des Einbandes gehe hervor, dass Mendelssohn dies als 21-Jähriger für die Schwester seines Freundes Julius Schubring aufschrieb, so das Auktionshaus Koller. Das Manuskript gehöre einer Familie in den neuen deutschen Bundesländern. Koller schätzt den Wert auf bis zu 160 000 Franken (rund 150 000 Euro). Es kommt mit anderen seltenen Manuskripten am 1.

April unter den Hammer. Mendelssohn hatte sich schon als Teenager für die 1727 uraufgeführte und dann in Vergessenheit geratene Matthäuspassion begeistert und für eine Wiederaufführung eingesetzt. Damit begann im 19. Jahrhundert die Bach-Renaissance.

Rad-Skulptur vor der Volksbühne wird abgebaut Seit 1994 stand sie auf dem Platz vor dem Theater Die Berliner Volksbühne verliert ihr Logo. Die Rad-Skulptur, die seit 1994 auf dem Platz vor dem Theater stand, wird abgebaut. Die Idee für das Speichenrad mit den Beinen stammte damals vom Bühnenbildner Bert Neumann, der das Rad zum Logo für die Volksbühne machte. Es ist auch auf Programmheften und den beliebten Streichholzschachteln zu sehen. Gebaut hatte die Metallskulptur Designer Rainer Haußmann. Spätestens zum Ende der Spielzeit im Juli und damit zum Ende der Intendanz von Frank Castorf wird er die Skulptur auf Wunsch von Castorf und vieler Mitarbeiter der Volksbühne abbauen. „Wenn das Rad stehen bleiben würde, würde das eine Kontinuität suggerieren, die es nicht gibt, erklärte Volksbühnen-Chefdramaturg Carl Hegemann der dpa. Und: „Wir sollen das Haus ja auch besenrein verlassen. Nach einem Vierteljahrhundert wird Castorf die Volksbühne im Sommer verlassen und seinem umstrittenen Nachfolger, dem Museum-Experten Chris Dercon, Platz machen. Von Dercon hieß es zuletzt, dass er das Rad nicht entfernen lassen wollte.

Vertrag von Dirigent Andrew Manze verlängert Chef der NDR Radiophilharmonie in Hannover Andrew Manze bleibt bis zum Sommer 2021 Chefdirigent der NDR Radiophilharmonie in Hannover. NDR-Intendant Lutz Marmor und der 52-jährige Brite unterzeichneten eine entsprechende Vereinbarung. Manze stammt aus London, er ist seit Sommer 2014 Chef des Orchesters. Der Musiker sagte, er fühle sich geehrt, dass man ihn gebeten habe, seine Zeit als Chefdirigent zu verlängern. Für dieses Jahr seien Gastspiele in London und Paris geplant. Der 52-Jährige arbeitet als Gastdirigent zudem regelmäßig mit internationalen Ensembles zusammen, etwa mit dem London Philharmonic Orchestra oder dem Orchester der Königlichen Philharmonie Stockholm. NDR-Intendant Marmor sagte: "Inspiration, Kommunikation und überragende musikalische Begabung zeichnen Andrew Manze aus." Die frühzeitige Verlängerung der Zusammenarbeit schaffe Planungssicherheit und sei ein großer Gewinn für die Radiophilharmonie sowie für die Musikstadt Hannover.

Van-Gogh-Bilder zurück in Amsterdam Gemälde sind leicht beschädigt Mehr als 14 Jahre nach einem spektakulären Diebstahl sind zwei Gemälde des Malers Vincent Van Gogh nach Amsterdam zurückgekehrt. Der Direktor des Van Gogh Museums, Axel Rüger, sagte bei der Präsentation der Bilder: "Sie sind wieder da. Ich hätte nie gedacht, dass ich das noch einmal sagen könnte." Die kostbaren Gemälde "Zeegezicht bij Scheveningen" (Meeressicht bei Scheveningen, 1882) und "Het uitgaan van de Hervormde Kerk te Nuenen" (Die Kirche von Nuenen mit Kirchgängern, 1884/1885) waren im Dezember 2002 aus dem Museum gestohlen worden. Erst im vergangenen September hatte die italienische Polizei sie bei einem Mafiaboss der Camorra südlich von Neapel entdeckt. Die Gemälde sind leicht beschädigt. Sie sind zunächst bis zum 15. Mai im Museum zu sehen, bevor sie restauriert werden.

Roman Polanski will Missbrauchsverfahren beilegen Anwälte wollen Einreise des Regisseurs in die USA ermöglichen Das fast 40 Jahre altes Missbrauchsverfahren gegen Regisseur Roman Polanski ("Der Pianist", "Tanz der Vampire") ist in Kalifornien wieder vor Gericht. Polanskis Anwalt Harland Braun führte in Los Angeles aus, dass sein Mandant den langjährigen Fall hinter sich bringen wolle, auch um wieder in die USA reisen zu können. Braun argumentierte, dass Polanski schon 1978 eine Strafe in den USA verbüßt und 2009 und 2010 zudem weitere Monate unter Hausarrest in der Schweiz verbracht habe. Der Anwalt dringt auf eine Garantie, dass Polanski im Falle seiner Rückkehr in die USA keine weitere Haftstrafe absitzen müsse. Die Staatsanwaltschaft hielt dagegen, dass der Regisseur persönlich vor Gericht erscheinen müsse, so dass dort das Strafmaß gegen ihn verkündet werden könne. Der Richter hat nun 90 Tage Zeit, seine Entscheidung bekanntzugeben. Der Fall geht auf das Jahr 1977 zurück, als der polnisch-französische Filmemacher eine 13jährige missbrauchte. Polanskis damaliges Opfer, die heute 53-jährige Samantha Geimer, hat sich wiederholt für die Einstellung des Verfahrens ausgesprochen.

Erster Teil der Werkausgabe von Uwe Johnson erscheint "Rostocker Ausgabe" soll insgesamt 40 Bände haben Unter dem Titel "Rostocker Ausgabe" erscheint heute eine Uwe-Johnson-Werkausgabe. Der erste Band der historisch-kritischen und auf Vollständigkeit angelegten Ausgabe ist der Roman "Mutmassungen über Jakob", wie die Universität Rostock mitteilte. Die Werkausgabe sei auf mehr als 40 Bände angelegt und erscheine beim Suhrkamp-Verlag in gedruckter und digitaler Form. Sie wurde an der Universität Rostock erarbeitet, an der 2008 eine Uwe-Johnson-Stiftungsprofessur unter Leitung von Professor Holger Helbig eingerichtet wurde. Der Zusammenhang mit der Hansestadt Rostock sei im biografischen Bezug zum Leben des Autors Uwe Johnson (1934-1984) zu finden, der in Rostock studiert hatte. Die Werkausgaben mehrer Autoren tragen die Namen deutscher Städte.