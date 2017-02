Moderation: Oliver Thoma

Das Amt wird Donald Trump schon zähmen, so dachten viele, als der erklärte Nicht-Politiker zum Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt wurde. Die ersten Tage lassen vermuten, dass das nicht so ist. Was bedeutet das für die amerikanische Gesellschaft - und den Rest der Welt?

Donald Trump twittert genauso weiter wie vor seiner Amtsübernahme, erregt sich über Richter und die Presse, hält weiter daran fest, eine Mauer zum Nachbarstaat Mexiko bauen zu lassen. Darüber hinaus hebt er mit hohem Tempo per Dekret auf, was sein Vorgänger Barack Obama eingeführt hat: die allgemeine Krankenversicherung, Beschränkungen für Investment-Banken und Maßnahmen für den Umweltschutz.

The judge opens up our country to potential terrorists and others that do not have our best interests at heart. Bad people are very happy!