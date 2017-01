White Trash in Missouri Der Tod von Sweet Mister

Nach dem Roman von Daniel Woodrell

Shug ist dreizehn und übergewichtig. (picture alliance / dpa / Frank Rumpenhorst)

Shug ist dreizehn und übergewichtig. Mit seiner Mutter Glenda und ihrem Lebenspartner Red lebt er in einer einsamen Gegend im südlichen Missouri. Red ist gewalttätig, tyrannisiert die Familie.

Auf Raubzügen lässt er den Jungen Medikamente klauen, die er veräußert. Shug lernt zu stehlen, zu lügen und aufzubegehren. Glenda liebt Shuggie, "Sweet Mister" nennt sie ihn zärtlich. Und ertränkt die Trauer über ihr verpfuschtes Leben im Alkohol. Dann taucht Jimmy auf.

Übersetzung: Peter Torberg

Bearbeitung: Norbert Schaeffer

Regie: Roman Neumann

Mit: Jonas Minthe, Kathrin Angerer, Felix Goeser, Jens Wawrczeck, Marc Hosemann, Götz Schubert, Brita Subklew, Mirco Kreibich, Matti Krause, Hans-Peter Hallwachs

Komposition: Tarwater

Ton: Tobias Falke

Produktion: NDR 2016



Länge: 56'30

Daniel Woodrell wurde 1953 in Missouri geboren. Mit seinem Stil begründete er den Country-Noir-Krimi. Sein Roman "Winters’s Bone" wurde erfolgreich verfilmt und in mehreren Kategorien für den Oscar nominiert. 2014 erschien sein Roman "In Almas Augen". Woodrell lebt mit seiner Frau, der Schriftstellerin Katie Estill, in seiner Heimatstadt West Plains/Missouri.