Wettbewerb: "Helle Nächte" und "The Party" Viel Arbeit für den Zuschauer

Jörg Taszman im Gespräch mit Liane von Billerbeck

Mit seinem Roadmovie "Helle Nächte" im Wettbewerb um den Goldenen und die Silbernen Bären vertreten: Regisseur Thomas Arslan (picture alliance / dpa / Rainer Jensen)

Der Beitrag "Helle Nächte" von Thomas Arslan sei sehr schwach, "zum Einschlafen", meint Filmkritiker Jörg Taszman. Und der Film "The Party" sei eher was fürs Boulevardtheater. Kritiker Patrick Wellinski habe an "Helle Nächte" die Erzählhaltung der Intimität gefallen.

"Helle Nächte" von Thomas Arslan

Mit seiner Freundin lebt der aus Österreich stammende Bauingenieur Michael in Berlin. Schon seit Jahren hat er kaum Kontakt zu seinem 14-jährigen Sohn Luis. Als Michaels Vater stirbt, reisen die beiden dennoch gemeinsam zum Begräbnis in die Einsamkeit des nördlichen Norwegens.

Unser Filmkritiker Jörg Taszman fand den Film blutleer und langweilig. Ärgerlich sei auch, dass der Film Deutschland so zeige, als ob es hier keine Probleme gäbe. Gute Schauspieler, aber leider kein guter Film so Jörg Taszman. Das Drehbuch sei einfach zu schwach - "zum Einschlafen."

"The Party" von Sally Potter

Janet ist gerade zur Ministerin im Schattenkabinett ernannt worden – die Krönung ihrer politischen Laufbahn. Mit ihrem Mann Bill und ein paar engen Freunden soll das gefeiert werden. Die Gäste treffen in ihrem Londoner Haus ein, doch die Party nimmt einen anderen Verlauf als erwartet.

Auch dieser Film sei nicht viel besser, aber wenigstens sei er kurz, so Jörg Taszman. "The Party" passe besser ins Boulevard-Theater - ganz amüsant, aber auf Dauer etwas ermüdend. Belanglos, so das Fazit von Jörg Taszman.

Filmkritiker Patrick Wellinski über "Helle Nächte": "Viel Kopfschütteln bei den Kritikern". Dabei sei der Film zu den Zuschauern sehr fair, so Wellinski. Es gibt keine großen Enthüllungen, der Ton des Filmes sei eher die Stille.

Der erste deutsche Wettbewerbsfilm der #berlinale2017 heißt HELLE NÄCHTE und spaltet die Kritiker. Wir sind ihm gegenüber eher wohlwollend pic.twitter.com/A6IF5OhaKG — DKulturFilm (@DKulturFilm) 13. Februar 2017

Ein Film, in dem kaum etwas passiere: "Mit Pausen wie im wirklichen Leben", so Wellinski. Lange Einstellungen, das sei die Berliner Schule, der Film springe niemanden an den Hals, man müsse sich an ihm als Zuschauer abarbeiten. Das habe Patrick Wellinski gefallen, besonders die Erzählhaltung der Intimität.