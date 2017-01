Weltweite Wasserressourcen Kampf um Qualität und Menge

Claudia Ringler im Gespräch mit Nana Brink

In der Landwirtschaft wird viel Wasser verbraucht (hier ein Bild aus Eritrea): Während deutschen Bauern oft der Regen reicht, müssen Flächen in Entwicklungsländern bewässert werden (ARD / Linda Staude)

Heute wird die Grüne Woche eröffnet. In ihrem Rahmen findet auch eine internationale Konferenz statt, die sich mit dem Thema "Landwirtschaft und Wasser" beschäftigt. Die Probleme in diesem Bereich sind immens.

Im Rahmen der Grünen Woche tagt heute das 9. Global Forum for Food and Agriculture (GFFA). Organisiert wird die Welternährungskonferenz u.a. vom Bundesministerium für Landwirtschaft. Der Titel des Forums heißt dieses Mal "Landwirtschaft und Wasser – Schlüssel zur Welternährung".

In Bezug auf die weltweiten Wasserressourcen gibt es zwei grundsätzliche Probleme, erläutert Claudia Ringler, die für ihren Arbeitgeber, das Internationale Forschungsinstitut für Ernährungs- und Entwicklungspolitik (IFPRI)" mit Sitz in Washington, an dem Treffen teilnimmt.

85 Prozent des Wassers verbraucht die Landwirtschaft

Da sei zum einen die Wasserverknappung durch eine ständig wachsende Nachfrage, besonders in den Entwicklungsländern, sagte Ringler im Deutschlandradio Kultur. Rund 85 Prozent des Wassers würden weltweit durch die Landwirtschaft verbraucht.

Landwirtschaft in Deutschland: Auch hier schlägt der eingesetzte Dünger auf die Wasserqualität (dpa/picture alliance/Tobias Hase)

Zum anderen nehme die Wasserqualität immer weiter ab. In Ländern wie Indien sinke das Grundwasser rapide. Und künftig werde es durch die Klimawandel mehr Dürreperioden und zugleich mehr Überflutungen geben, erklärt die Expertin.

Technologietransfer - und notfalls auch Druck

Die Industrieländer müssten die nachhaltige Wassernutzung in den Entwicklungsländern mehr stärken, forderte Ringler – über den Transfer von Technologien, notfalls auch mit Druck. Experten und Forscher hätten das Problem schon lange erkannt – in den Bürokratien der Entwicklungsländer würden aber so viele verschiedene Stellen bei dem Thema mitreden, dass sich letztlich niemand genügend darum kümmere. (ahe)