Weltsprache Esperanto schon für Grundschulkinder?

Ulrich Brandenburg im Gespräch mit Liane von Billerbeck

Nur wenige Menschen weltweit sind aktive "Esperanto speakers". (dpa picture alliance / Uwe Anspach)

Es ist still geworden um Esperanto, das vor 130 Jahren als Welthilfssprache für die Völkerverständigung entwickelt wurde. Ex-Diplomat Ulrich Brandenburg gehört zu den etwa 1000 Menschen weltweit, die Esperanto als Muttersprache gelernt haben. Welche Aufgabe könnte die Sprache heute noch erfüllen?

Am 14. April 2017 jährt sich der Todestag des Esperanto-Erfinders Ludwig Lejzer Zamenhof zum 100. Mal. Der Augenarzt und Philologe entwickelte 1887 aus Elementen verschiedener existierender Sprachen seine Welthilfssprache, verbunden mit einer Friedensutopie der Völker.

Was ist heute – 130 Jahre später – von dieser Idee noch zu halten? Als Sprache in regelmäßigem Gebrauch hat sich Esperanto nie wirklich durchgesetzt. Laut dem Esperanto-Weltbund gibt es derzeit etwa 1000 Menschen, die Esperanto als (zweite) Muttersprache sprechen und zweisprachig damit aufwuchsen. Zu ihnen gehört auch Ulrich Brandenburg, ehemaliger deutscher Botschafter in Portugal und Diplomat a.D., geboren 1950 in Münster.

Zweisprachig mit Esperanto aufwachsen

Sein von Kriegserlebnissen und -gräuel geprägter Vater habe nach Kriegsende Esperanto gelernt – die Sprache, die für ihn Völkerverständigung und Frieden symbolisiert habe. Er habe mit ihm als Kind ausschließlich Esperanto gesprochen, erzählt Brandenburg. Seine Mutter dagegen habe nur Deutsch mit ihm gesprochen – auf diese Weise sei er zweisprachig aufgewachsen. Brandenburg pflegt die Sprache bis heute, räumt jedoch ein: im Dienst als Diplomat in der damaligen Sowjetunion, Irak oder Brüssel habe er Esperanto nicht nutzen können. Jedoch habe er fast überall auf der Welt, außer im Irak, immer wieder einzelne Menschen, speziell Diplomaten, getroffen, die Esperanto gesprochen hätten.

"Was für mich immer interessant war: Sie haben ja als Diplomat jede Menge Kontakte: dienstliche Kontakte, privat-dienstliche. Das läuft aber alles über den jeweiligen Posten, die jeweilige Aufgabe. Und manchmal ist es auch schön, wenn man völlig private Kontakte pflegen kann und dadurch einen etwas anderen Blickwinkel auf das Land bekommt. (…) Und dafür war es interessant. Das war selbst in der Sowjetunion möglich, später habe ich die Kontakte dann dort weiter gepflegt."

Heute gibt es Online-Sprachkurse

Heute finde der Austausch der Esperanto-Community vor allem im Internet statt – auch Sprachkurse würden online angeboten. Es seien etwa 700.000 Nutzer für solche Kurse registriert. Wie viele davon das Angebot tatsächlich aktiv nutzten, sei jedoch nicht bekannt. Brandenburg hält es für sinnvoll, Esperanto auch als Schulfach anzubieten – gerade auch vor dem Hintergrund der Stimmung in der Europäischen Union.

"Es gibt kein europäisches Staatsvolk, es gibt keine wirkliche gemeinsame europäische Öffentlichkeit. Und unter diesem grundsätzlichen Aspekt wäre es natürlich gut, wenn man eine Sprache hat, die sich leicht lernen lässt. Sie brauchen, um Esperanto zu lernen, nur ein Viertel oder ein Fünftel der Zeit, die Sie vielleicht für Englisch oder eine andere Fremdsprache einsetzen würden."

Es sei durchaus möglich, Esperanto schon in der Grundschule zu lernen. Die Sprache sei nämlich auch eine sehr gute Grundlage, um andere Sprachen zu lernen.