Weltpressefoto "Attentat in Ankara" – eine gute Wahl?

Maurice Weiss im Gespräch mit Max Oppel

Das Weltpressefoto 2017 in der Kategorie Nachrichten von Burhan Ozbilici. (The Associated Press/Foto: Burhan Ozbilici)

Das Weltpressefoto des Jahres 2017 zeigt das Attentat auf den russischen Botschafter in Ankara im Dezember 2016. Die Jury würdigte das Foto als ein "explosives Bild, das den Hass in unserer Zeit ausdrückt". Ostkreuz-Fotograf Maurice Weiss hält die Auswahl für problematisch.

Ein Mann in einem Anzug hält in der Hand eine Waffe, den anderen Arm hat er mit erhobenem Zeigefinger hochgerissen und brüllt etwas. Neben ihm liegt ein Mann, ebenfalls im Anzug, offenbar von dem Schützen gerade niedergestreckt. Das Weltpressefoto des Jahres 2017 zeigt den Mord auf den russischen Botschafter in Ankara am 19. Dezember 2016 bei der Eröffnung einer Kunstausstellung.

Ausgezeichnet für das Bild, das den triumphierenden Täter und das tote Opfer zeigt, wurde der türkische Fotograf Burhan Ozbilici von der Nachrichtenagentur AP. Die Begründung der Jury: Es sei ein "explosives Bild, das den Hass in unserer Zeit ausdrückt".

Fotograf Maurice Weiss: Dem Bild fehlt der Kontext

Der Fotograf Maurice Weiss von der Agentur Ostkreuz kritisiert die Bildauswahl. Das Bild erinnert ihn an eine James-Bond-Szene - es verdunkle, anstatt zu erklären, weil dem Bild der Kontext fehlt.

"Ich glaube, dass der Text, der in der Türkei zu dem Bild erschienen ist, ein anderer ist, als der, der in Russland erscheint oder der, den wir in Deutschland dazu lesen."

Das Bild habe zwar Nachrichtenwert, aber lasse viele Fragen offen.

"Den Fotografen zeichnet aus, dass er kaltblütig genug war, sich nicht wegzuducken, sondern draufzuhalten. Aber fotografisch gesehen finde ich das Bild schwierig, weil man keinerlei Zusammenhänge erkennt und im Bild auch unklar bleibt, was eigentlich vorgefallen ist."

Die Jury hatte das Siegerfoto aus über 80.000 Einsendungen ausgewählt. Insgesamt wurden 45 Fotografen in acht Kategorien ausgezeichnet, darunter drei Deutsche. Der mit 10.000 Euro dotierte Preis für das beste Pressefoto des Jahres wurde in diesem Jahr zum 60. Mal verliehen.



