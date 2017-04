Weltmesse für Oldtimer "Jedes Fahrzeug hat eine Geschichte erlebt"

Gundula Tutt im Gespräch mit Dieter Kassel

Die Kunsthistorikerin Gundula Tutt restauriert historische Fahrzeuge (Eberhard Grether)

Die Restauratorin Gundula Tutt hat sich auf Oldtimer spezialisiert. Ihrer Philosophie entspricht es, die Geschichte jedes Wagens erzählen zu können und weniger ihn aufzuhübschen oder im imitierten Neuzustand anzubieten.

"Eine Zeitmaschine habe ich auch nicht", sagt die Freiburger Auto-Restauratorin Gundula Tutt im Deutschlandradio Kultur anlässlich der Weltmesse für Oldtimer "Techno Classica" in Essen. Wenn Kunden zu ihr kämen, gehe es nicht darum, einen Neuzustand des Fahrzeugs zu imitieren, sondern der Geschichte des Wagens nachzugehen. Dabei spiele aber auch eine Rolle, wie ein Kunde das Fahrzeug nutzen will. "Fahrzeuge sind zum Fahren da", sagt Tutt. "Aber ich bin dafür, dass man nicht ein statisches Museumstück daraus macht." Jedes Fahrzeug habe eine Geschichte erlebt, die es heute erzähle. "Ich versuche dann auch mit dem Besitzer zusammen, herauszukristallisieren, welche Geschichte das Fahrzeug uns erzählen kann und welche Geschichte man davon heute herausarbeiten könnte."

Maybach mit Bandsäge

Als extremes Beispiel nannte die Restauratorin Maybach-Limousinen aus den späten 1940er-Jahren, die mit einer Bandsäge ausgestattet wurden. "Ganz wüste Umbauten, die im Zweifelsfall dem TÜV auch die Haare zu Berge stehen lassen würden, aber die erzählen natürlich viel Geschichte", erzählt Tutt. Solche Wagen hätten das Wirtschaftswunder bewegt. Für den Besitzer seien das vielleicht nicht die schönsten Oldtimer, aber manche Leute fänden gerade das spannend. Eine in dieser Weise umgebaute Limousine mit einer Bandsäge sei heute ein Stück Geschichte, sagte Tutt. "Da muss man dann vielleicht jemanden finden, der das zu schätzen weiß." Die Restauratorin will die Geschichte der Oldtimer erzählen, aber sie sollen nicht nur Museumsstück sein. (Brice Chalancon)

Golf-Cabrio als Oldtimer der Zukunft ?

Ob heutige Autos auch einmal begehrte Oldtimer werden könnten, wagt die Restauratorin noch nicht vorher zu sagen. Es habe viel mit Kindheitserinnerungen und Emotionen zu tun, welche Wagen man später sammeln wolle. "Für mich wird natürlich ein Golf oder ähnliche Dinge nicht wirklich vom Gefühl her ein Oldtimer werden", sagt Tutt. "Das sind ganz normale Brot- und Butterfahrzeuge meiner Jugend." Wenn man aber in einem weißen Golf-Cabrio seine erste Liebe erlebt habe, dann habe man vielleicht einen ganz anderen Bezug zu diesem Fahrzeug, wenn man später einmal 40 oder 50 Jahre alt ist.

Kästen mit Rädern

"Das Vorurteil, dass heute alle Autos gleich aussehen, das ist auch so ein bisschen ein getrübter Blick, wenn man sich einmal die Autos der 20er-Jahre anschaut", sagt Tutt. Die normalen Autos seien damals Kästen mit Rädern gewesen und hätten auch relativ ähnlich ausgesehen. "Das kommt nur heute nicht so zum Tragen, weil diese geschlossenen Fahrzeuge aus der Zeit nicht so beliebt sind bei den Oldtimer –Sammlern und man sie heute nicht mehr so oft sieht", sagt die Restauratorin. Ihr eigenes Lieblingsfahrzeug ist der Renault Baujahr 1900, der noch den Übergang von der Kutsche zum Auto zeige.