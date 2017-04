Kulturnachrichten

Samstag, 22. April 2017

Welfenschatz: Stiftung geht in Berufung Streit soll nicht vor US-Gericht stattfinden Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK) hat Berufung gegen die Entscheidung eines US-Bundesbezirksgerichts in Washington D.C. eingelegt, das Ende März eine Klage zur Herausgabe des Welfenschatzes teilweise zugelassen hatte. Stiftungspräsident Hermann Parzinger bekräftigte die SPK-Position, dass dieser Fall nicht vor ein US-Gericht gehöre. Beim Welfenschatz handelt es sich um kostbare Altaraufsätze, Schmuckkreuze und Schreine aus dem Braunschweiger Dom. Die SPK hat die 44 Goldreliquien seit der Nachkriegszeit in ihrer Obhut. Sie wehrt sich gegen die Klage von Nachfahren von vier jüdischen Kunsthändlern. Die Erben argumentieren, der Schatz sei ihren Vorfahren von den Nazis scheinlegal weggenommen worden. Die Preußen-Stiftung bestreitet, dass es sich um NS-Raubkunst handelt.

Polnische Bildhauerin Magdalena Abakanowicz tot Webkünstlerin und Bildhauerin wurde 86 Jahre alt Abakanowicz, 1930 in Falenty bei Warschau geboren, wurde Mitte der 60er Jahre international bekannt für ihre überlebensgroßen, meist kopflosen, figürlichen Skulpturen. Außerdem entwickelte sie eine eigene Webtechnik und entwarf damit dreidimensionale Objekte. Eine polnische Kunstkritikerin prägte 1964 für die eigenwilligen Textilreliefs die Bezeichnung "Abakan", und die Künstlerin selbst verwandte diesen Begriff in der Folgezeit für ihre textilen Arbeiten. Der Zyklus der "Abakans" wurde unter anderem 1965 auf der Biennale von São Paulo ausgestellt und Abakanowicz hierfür mit dem Grand Prix geehrt. Abakanowicz war Mitglied der Berliner Akademie der Künste und wurde im Jahr 2000 mit dem Ordens Pour le Mérite für Wissenschaften und Künste in Berlin geehrt. Abakanowicz zählt mit vielen Exponaten im öffentlichen Raum weltweit zu den bedeutendsten zeitgenössischen Bildhauern und gilt als bekannteste polnische Künstlerin ihrer Generation. Ihre Arbeiten sind in vielen internationalen Sammlungen vertreten, unter anderem im Metropolitan Museum in New York und der Tate Modern in London.

Klavierstimmer findet Schatz in altem Piano Rund 900 Gold- und Silbermünzen aus dem 19. Jahrhundert unter Klaviertasten versteckt Wie das British Museum in seinem Blog berichtete, war ein Klavierexperte gerufen worden, um ein mehr als 100 Jahre altes Klavier zu stimmen, das der Oberschule von Bishop's Castle im Zentrum von England gespendet worden war. Als er die etwas schwergängigen Tasten ausbaute, fand er in einem Hohlraum darunter mehrere sorgfältig vernähte Stoffpäckchen und eine lederne Börse - und darin verborgen rund 900 Gold- und Silbermünzen aus der Zeit von Queen Victoria. Laut dem Museum handelt es sich bei den zwischen 1847 und 1915 geprägten Münzen um den bislang größten derartigen Fund in Großbritannien. Medien schätzten den Wert auf zwischen 300.000 und 500.000 Pfund (330.000 bis 550.000 Euro). Es handele sich vermutlich um "die Ersparnisse eines ganzen Lebens", erklärte Peter Reavill vom British Museum. Versteckt worden seien sie frühestens Ende der 20er Jahre, wie eine um eines der Päckchen gewickelte Werbeanzeige belegt. Die rechtmäßigen Besitzer konnten bislang nicht ermittelt werden. Der Schatz gehört damit der britischen Krone.

"Akte X" geht weiter Duchovny und Anderson wieder dabei Die Science-Fiction-Serie „Akte X" bekommt eine neue Staffel. Nach dem sechsteiligen Comeback im vergangenen Jahr, hat der Sender Fox weitere zehn Folgen bestellt, die vielleicht noch in diesem Jahr in den USA ausgestrahlt werden könnten. Die Hauptdarsteller David Duchovny und Gillian Anderson sind wieder als Mulder und Scully an Bord und klären mysteriöse Kriminalfälle für das FBI auf. „Akte X" wurde ab 1993 in neun Staffeln ausgestrahlt und hatte danach 13 Jahre lang pausiert.

Vatileaks-Skandal liefert Stoff für TV-Serie TV-Produktionsgesellschaft sichert sich Rechte am sogenanntes Enthüllungsbuch "Vatikan AG" Der sogenannte Vatileaks-Skandal rund um Missstände und Korruption im Vatikan soll zum Thema einer Fernsehserie werden. Starten solle die englischsprachige Serie mit dem Stoff des Buches "Vatikan AG" des Enthüllungsjournalisten Gianluigi Nuzzi über dunkle Machenschaften im vatikanischen Finanzsystem, so die Produktionsfirma. Der Investigativjournalist Nuzzi werde am Drehbuch eines US-amerikanischen Autors mitarbeiten, sagte sie. Derzeit sei man noch auf der Suche nach einem Regisseur. Nuzzi hatte 2009 das Buch "Vatikan AG" vorgelegt. Drei Jahre später erschien "Seine Heiligkeit", in dem geheime Dokumente aus dem römisch-katholischen Kirchenstaat veröffentlicht wurden. Der Autor berichtet von heftigen Machtkämpfen an der Kirchenspitze, von einem Mordkomplott gegen den Papst und von Geldwäsche-Geschäften der Vatikanbank IOR.