Wallfahrtsorte der DDR-Rockmusik Wo Musiker und ihre Fans der Obrigkeit trotzten

Von Olaf Leitner

DDR-Rockfans suchten sich für ihre Mini-Festivals oft Kleinstädte und Dörfer aus. (picture-alliance / ZB ADN)

Gaschwitz, Limbach-Oberfrohna - DDR-Rockfans suchten sich für ihre Mini-Festivals gepflegte Kleinstädte und beschauliche Dörfer aus. Hier pulsierte junges Kulturleben, das der Obrigkeit trotzt. In dieser Deutschlandrundfahrt kommen Fans und Musiker zu Wort, die damals dabei waren.

Die wahre Kraft des DDR-Beat und -Blues entfaltete sich in Spelunken, Bierhallen und Dorfkneipen der Provinz. Was wiederum die Volkspolizei provozierte, die die spontanen Veranstalter zum Verhör einbestellen ließ.



Die "Deutschlandrundfahrt" erinnert an Wallfahrtsorte, an denen junges Kulturleben pulsierte und der Obrigkeit trotzte. Autor Olaf Leitner lässt Musiker, Veranstalter, Fans und Funktionäre zu Wort kommen, die damals dabei waren, und forscht nach, was heute dort von dem damaligen Spirit noch existiert. Sind spontane Kulturereignisse im Hinterland noch möglich? Eine persönliche Spurensuche zwischen gestern und heute.