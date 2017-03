Vor Konkurrenz auf dem freien Markt geschützt Lotsenbrüderschaften in Rostock

Von Silke Hasselmann

Lotsenboot Mecklenburg. (Deutschlandradio / Silke Hasselmann)

Kaum ein Berufszweig ist in Deutschland vor Konkurrenz auf dem freien Markt so geschützt wie die Lotsen. Lotse darf in Deutschland nach alter Tradition nur werden, wer ein Kapitänspatent erworben und es anschließend ausreichend auf Schiffen ausgefahren hat.

Zudem sind die Lotsen in Brüderschaften organisiert, die ihren Nachwuchs allein rekrutieren.

Lotse Kapitän Jörn Löffler (lks.) kommuniziert mit Leitzentrale Warnemünde. (Deutschlandradio / Silke Hasselmann)

Am Beispiel der Lotsenbrüderschaft Wismar-Rostock-Stralsund erzählt Silke Hasselmann, warum auch in GPS-Zeiten Lotsen nötig sind, um Tank-, Container- und Passagierschiffe sicher in die Häfen zu bringen.