Von Iggy Pop bis Underworld Das ist der Soundtrack von "T2 Trainspotting"

Das Plattencover zum Soundtrack von "T2 Trainspotting" - rechts: der Musiker Iggy Pop. (Polydor / dpa / Jose Sena Goulao)

Knapp 21 Jahre nach dem Erfolg des Films "Trainspotting" hat am Sonntag die Fortsetzung in Edinburgh Weltpremiere gefeiert. Am 16. Februar kommt die Fortsetzung in die deutschen Kinos. Wir werfen einen Blick auf den Soundtrack.

Der gebürtige Schotte Ewan McGregor gab sich vor der Uraufführung gut gelaunt, gestand allerdings der "Edinburgh Evening News", die Reaktion der Fans auf den neuen Film bereite ihm Sorgen. "Ich war schon in Fortsetzungen für eine berühmte Filmtrilogie", sagte der 45-Jährige in Anspielung auf seine Rolle in den Star-Wars-Filmen. "Und das lief nicht so gut, weil es sich nicht wie das Original anfühlte."

Der schottische Autor Irvine Welsh findet beim Schreiben nur selten ein Ende. (imago/El Mundo)

Die Fortsetzung basiert zum Teil auf dem Roman "Porno" von Irvine Welsh, der auch die Romanvorlage "Trainspotting" für den ersten Film geschrieben hatte. "T2 Trainspotting" startet am 16. Februar in den deutschen Kinos.



Hier der Soundtrack:



1. Iggy Pop - Lust for Life (The Prodigy Remix)

2. High Contrast - Shotgun Mouthwash



3. Wolf Alice - Silk



4. Young Fathers - Get Up

5. Frankie Goes to Hollywood - Relax

6. Underworld /Ewen Bremner - Eventually But (Spud’s Letter to Gail)



7. Young Fathers - Only God Knows

8. The Rubberbandits - Dad’s Best Friend

9. Blondie - Dreaming

Blondie - Dreaming from Videodisasterz on Vimeo.



10. Queen - Radio Ga Ga

11. Run D.M.C./Jason Nevis - It’s Like That

12. The Clash - (White Man) In Hammersmith Palais

13. Young Fathers - Rain or Shine

14. Fat White Family - Whitest Boy on the Beach

15. Underworld - Slow Slippy