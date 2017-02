Verpackungskünstler Christo "Freiheit ist mir so wichtig wie mein Augenlicht"

Christo im Gespräch mit Sigrid Brinkmann

Christo auf der 67. Berlinale: Freiheit ist da Wichtigste (picture alliance / dpa / Jens Kalaene)

Der bulgarisch-amerikanische Künstler Christo hat die Berlinale besucht. Mit uns hat er über die Macht und Wirkung seiner Projekte gesprochen – und noch einmal begründet, warum er den Arkansas River nicht mehr überspannen will.

Olafur Eliasson wird nicht müde, die Wirkung der Naturelemente und des Lichts zu erforschen. Und was ist Filmkunst, wenn nicht ein Spiel mit dem Licht? Also hat Berlinale-Chef Dieter Kosslick den dänischen Künstler in die Jury des Filmfestivals geholt - und einen anderen weltbekannten Raum-Erkunder für ein Gespräch mit dem Publikum über die "Kunst des Verschwindens" gewonnen.

Im Interview mit dem Deutschlandradio Kultur machte Christo dann anschließend noch einmal klar, warum das Arkansas River Projekt für ihn gestorben ist. Er wollte den Fluss auf einer Länge von 60 Kilometern überspannen, die Vorbereitungen laufen, wie er berichtete, bereits seit Ende der 90er-Jahre. Doch nun habe er nicht zulassen wollen, dass jemand von dem Projekt profitiert, "mit dem ich nicht einverstanden bin". Der Flussabschnitt, den Christo "verhüllen" wollte, gehört den USA – "Besitzer" ist also der neue US-Präsident Trump.

Keine breite, bequeme Straße

Christo sagte in dem Interview, Freiheit sei für ihn das "Wichtigste überhaupt, so wichtig wie mein Augenlicht". Da mache er keine Kompromisse. Er müsse viel reden und Überzeugungsarbeit leisten – das sei notwendig bei seinen Projekten. Die Projekte entfalteten dann ihre eigene Macht und Wirkung, zusammen mit den Menschen. Es entstehe eine "räumliche Chemie" durch seine Kunst.

"Die Menschen leben in diesem Raum und ich beeinflusse das", sagte er. Bis zur Realisierung müsse er oft viele Dinge immer wieder ins Lot bringen. "Das ist keineswegs eine breite bequeme Straße", betonte er. Von seinen großen Vorhaben und Ideen haben Christo und seine verstorbene Frau Jeanne-Claude nur rund ein Drittel verwirklichen können. (ahe)