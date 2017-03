Der Psychiater Hans Prinzhorn sammelte in den 20er-Jahren so genannte "Schizophrenenkunst". Die begeisterte den österreichischen Künstler Alfred Kubin − die Sammlung Prinzhorn zeigt Werke der von Kubin gepriesenen "Irrenkünstler" und stellt sie Kubins Bildern gegenüber. Mehr

Die Benelux-Länder haben für die Zusammenarbeit ihre Unterschiede überwunden, sagt Ute Schürings. "Es gibt eine große Diversität auf kleinstem Raum. Das ist schon von der Religion her so, von der Geschichte her", so die Autorin des Buches "Benelux".Mehr