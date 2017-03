Kulturnachrichten

Mittwoch, 15. März 2017

Verleihung des Leibniz-Preises ausgesetzt Britta Nestler sollte an diesem Mittwochabend ausgezeichnet werden Die Verleihung des Leibniz-Preises an die Materialwissenschaftlerin Britta Nestler vom Karlsruher Institut für Technologie ist kurzfristig abgesagt worden. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft teilte mit, ihr lägen anonyme Hinweise im Rahmen mehrerer von der DFG geförderten Projekte Nestlers vor. Diese müssten zunächst ergebnisoffen geprüft werden. Einzelheiten wurden nicht genannt. Zuvor hatte der Südwestrundfunk (SWR) über den Fall berichtet.

Türkische Hass-Tweeds auf geknackten Accounts Das meldet der "Spiegel" Über tausende Twitter-Accounts sind von Unbekannten benutzt worden, um Anfeindungen gegen die Niederlande und Deutschland zu verbreiten. Für die in türkischer Sprache verfassten Hashtags #Nazialmanya und #Nazihollanda, die eindeutig auf das Referendum in der Türkei am 16. April verweisen, wurden auch die Accounts Prominenter verwendet wie Entertainer Klaas Heufer-Umlauf und Fußballer Javi Martinez, die offiziellen Auftritte von Borussia Dortmund, ProSieben, Amnesty International und den Zeitungen "Forbes" und "Welt". Mittlerweile - so der "Spiegel" sei klar, dass sich die Angreifer über einen Drittanbieter Zugang zu vielen der Twitter-Konten verschafft haben. Der Dienst sei mittlerweile wieder gesichert. Die Firma betonte, dass sie keine Passwörter zu den eigentlichen Twitter-Accounts speichert.

Designierter Wiener Staatsopern-Direktor Roščić unter Druck Ihm wird bei seiner Dissertation Plagiat vorgeworfen Der designierte Direktor der Wiener Staatsoper, Bogdan Roščić, sieht sich mit Plagiatsvorwürfen konfrontiert. Der Plagiatsexperte Stefan Weber hat bei der Universität Wien Anzeige eingebracht, weil der 52-jährige Roščić bei seiner 1988 eingereichten Dissertation mit dem Titel "Gesellschaftstheorie als kritische Theorie des Subjekts: zur Gesellschaftstheorie Th. W. Adornos" aus der 1982 erschienen Doktorarbeit von Peter Decker Passagen wortgleich übernommen haben soll, ohne dies auszuweisen. "Ich habe selten ein deutlicheres Plagiat gesehen", so Weber in einem der APA vorliegenden Schreiben. DieUniversität wird die Dissertation prüfen Zum konkreten Vorwurf sagte Roščić: "Die Einzelheiten der nun monierten Verwendung kann ich, auch wegen der knapp 30 Jahre Abstand, derzeit nicht rekonstruieren. Ich bin mit der Universität Wien hierzu in Kontakt, sie wird meine Arbeit der entsprechenden Prüfung unterziehen." Derzeit ist Rosic Präsident der Klassiksparte des Musikkonzerns Sony. Sein Wechsel an die Staatsoper Wien ist für die Saison 2020/21 geplant.

Teilerfolg von Springer gegen Kachelmann Karlsruhe hebt Verbot eines Bildes wieder auf Im Streit um Fotos des Meteorologen Jörg Kachelmann hat der Springer-Verlag einen Teilsieg errungen. Kachelmann hatte gegen die Veröffentlichung von drei Fotos in der "Bild"-Zeitung geklagt und vor einem Kölner Gericht vollumfänglich Recht bekommen. Das Bundesverfassungsgericht hob nun das Veröffentlichungsverbot für ein Bild auf, dass den 2011 angeklagten Kachelmann mit seiner Verteiderin auf dem Gehweg vor ihrer Kanzlei zeigt. Dieses Foto müsse er hinnehmen, urteilte nun das höchste deutsche Gericht. Er habe sich damals in einem öffentlichen Bereich befunden - und "konnte aufgrund der Gesamtumstände - des Strafverfahrens gegen ihn und der Tatsache, dass ein weiterer Prozesstag bevorstand - nicht ausschließen, dass er dort wahrgenommen wird". Das öffentliche Informationsinteresse hat deshalb Vorrang. Der Springer Verlag scheiterte mit seiner Verfassungsbeschwerde mit zwei Fotos, die Kachelmann im Innenhof der Anwaltskanzlei zeigen. Zurückgezogen auf privates Gelände "durfte er die berechtigte Erwartung haben, nicht in den Medien abgebildet zu werden", heißt es in dem Beschluss.

Netflix will Film von Orson Welles vollenden Gedreht wurde er zwischen 1970 und 1976 Netflix will "The Other Side of the Wind", den letzten, unvollendeten Film des US-Regisseurs Orson Welles, nach Jahrzehnten doch noch zu Ende produzieren und veröffentlichen. So hieß es in einer Pressemitteilung. Ein erbitterter Rechtsstreit und Finanzierungsprobleme hatten bisher die Produktion verhindert. Der Streifen mit Dennis Hopper und John Huston war zwischen 1970 und 1976 gedreht und nie fertig geschnitten worden. Der berühmte US-Regisseur Welles starb schließlich 1985. Netflix will die Hollywood-Satire nun gemeinsam mit dem Produzenten Frank Marshall fertigstellen und die Arbeit finanzieren. Marshall arbeitete damals schon an dem Film mit. In "The Other Side of the Wind" geht es um einen alternden Regisseur, der seine Karriere mit einem Skandalfilm wiederbeleben will. Welles gilt mit Filmen wie "Citizen Kane" und "Othello" als einer der prägenden Regisseure Hollywoods. Als Schauspieler bleibt er vor allem für seine Rolle in "Der dritte Mann" in Erinnerung.

US-Regisseur Vogt-Roberts wirbt für Vietnam Der 33jährige drehte dort "Kong: Skull Island" Der US-Filmemacher Jordan Vogt-Roberts ist in Vietnam zum Fremdenverkehrs-Botschafter ernannt worden. Es sei ihm eine unglaubliche Ehre, sagte er laut staatlicher Nachrichtenagentur VNA bei einer Festveranstaltung in Hanoi. "Ich will dabei helfen, den Rest der Welt davon zu überzeugen, dass Vietnam einer der speziellsten, schönsten, wunderbarsten Plätze auf diesem Planeten ist." Vogt-Roberts drehte die erste Hollywood-Produktion seit dem Ende des Vietnam-Krieges.

Vergabe des ersten bayerischen Dialektpreises Verleihung findet am Montag in München statt Erstmals vergibt der Freistaat Bayern Dialektpreise an Künstler, Schüler und Wissenschaftler. Die 10 Preisträger wurden von den Bezirksheimatpflegern vorgeschlagen. Demnach sollen unter anderem der Allgäuer Filmemacher Leo Hiemer ("Daheim sterben die Leut", "Leni"), der Nürnberger Schriftsteller Fitzgerald Kusz ("Schweig, Bub!") und die niederbayerische Liedermacherin Sara Brandhuber jeweils mit 1.000 Euro ausgezeichnet werden. Für Sonderpreise sind das Fürther Komödiantenduo Volker Heißmann und Martin Rassau und der Münchner Musiker Willy Michl nominiert. Weitere Preise gehen an die schwäbischen Mundartkabarettisten Gebrüder Panitz, die oberbayerische Drehbuchautorin Karin Michalke, das Schülerprojekt "Dialekt-Eckerl" der Realschule Vohenstrauß, die oberfränkische Mundartdichterin Annemarie Leutzsch und das Unterfränkische Dialektinstitut.

Krimiautor Akif Pirinçci wegen Volksverhetzung verurteilt Bonner Gericht: Online-Text ist nicht von Meinungsfreiheit gedeckt Der Krimiautor Akif Pirinçci ist wegen Volksverhetzung und Beleidigung verurteilt worden. Für eine Hetzschrift zur Kölner Silvesternacht verurteilte das Amtsgericht Bonn den 58-Jährigen zu einer Geldstrafe von 5100 Euro, wie eine Gerichtssprecherin bestätigte. Die rechtsradikale Schmähschrift, die der Angeklagte am 10. Januar 2016 auf seiner Internetseite veröffentlicht hatte, sei von der Meinungsfreiheit nicht mehr gedeckt, hieß es im Urteil. Mit dem Pamphlet "Freigabe des Fickviehs" habe er die Menschenwürde von Teilen der Bevölkerung verletzt und zum Hass aufgestachelt. Pirinçci hatte seinen Beitrag als eine "scharfe und satirische Abrechnung mit der Kölner Silvesternacht" bezeichnet. In einem zweiten angeklagten Fall hatte Pirinçci via Facebook eine Kasseler Sexualforscherin unter anderem als "sexbesessene Zwangsjacken-Kandidatin" diffamiert. Der Text sei fraglos eine Beleidigung, befand der Amtsrichter. Es ist bereits die dritte Verurteilung des Bonner Krimiautors.

Auch Österreichs Kritiker ehren "Toni Erdmann" Der "Papierene Gustl" überraschte nicht Die österreichischen Filmjournalisten haben sich vielen Jurys angeschlossen und "Toni Erdmann" mit dem undotierten Preis ausgezeichnet. Geehrt werden mit der seit 2003 vergebenen Auszeichnung die österreichischen Filmverleiher. Auf Maren Ade folgte das ebenfalls oscarnominierte Science-Fiction-Drama "The Arrival". Zur besten österreichischen Produktion wurde Maria Schraders "Vor der Morgenröte" mit Josef Hader als Stefan Zweig erklärt.

Obelisk als documenta-Wahrzeichen in Kassel Werk soll auf dem Königsplatz ausgestellt werden Ein 16 Meter hoher Obelisk wird in Kassel als weithin sichtbares Erkennungszeichen der documenta 14 errichtet. Es handele sich um eine künstlerische Arbeit, die auf dem Königsplatz aufgestellt und gestaltet wird, sagte documenta-Sprecherin Maxie Fischer. Noch in dieser Woche würden die Arbeiten beginnen. Weitere Informationen zum Künstler oder zum Kunstwerk selbst wollte die Sprecherin nicht geben. ie wichtigste Schau zeitgenössischer Kunst startet unter dem Titel "Von Athen lernen" diesmal in der griechischen Hauptstadt (8.4.-16.7.) und kommt erst zwei Monate später nach Kassel (10.6.-17.9.).

Deutsches Museum in Bonn steht vor der Rettung Die Gummibärchenfirma Haribo beteiligt sich an den Kosten Das vor dem Aus stehende Deutsche Museum in Bonn kann wohl doch gerettet werden. Die Dr. Hans Riegel-Stiftung (Haribo) habe sich bereit erklärt, eine noch fehlende Differenz in der Basisfinanzierung von 28 000 Euro im Jahr 2018 und jeweils 100 000 Euro für die beiden folgenden Jahre zu tragen, teilte die Stadt mit. Der Rat der Stadt werde eine Entscheidung über die Höhe des städtischen Zuschusses Ende März fällen. Der Kreistag des Rhein-Sieg-Kreises habe bereits beschlossen, das Museum mit jährlich 75 000 Euro für einen Zeitraum von fünf Jahren zu fördern. Das Deutsche Museum in Bonn ist eine Außenstelle des großen Deutschen Museums in München. Es stellt Exponate und Experimente berühmter Wissenschaftler, Techniker und Erfinder vor. Es stand vor dem Aus, nachdem die Stadt Bonn sich nicht in der Lage sah, die Basiskosten alleine zu tragen.

Schweizer Dichter Adolf Muschg erhält neuen Hesse-Preis Auszeichnung soll die Auseinandersetzung mit Hesses Werk fördern Der Schweizer Schriftsteller Adolf Muschg bekommt den neu geschaffenen Preis der Internationalen Hermann Hesse Gesellschaft. Die Auszeichnung werde ihm verliehen für seine Verdienste um den interkulturellen Dialog und die Auseinandersetzung mit dem Werk Hermann Hesses, sagte der Geschäftsführer der Gesellschaft, Hans-Martin Dittus. Muschg plane, die mit 10 000 Euro dotierte Ehrung am 13. Mai, seinem 83. Geburtstag, in Calw selbst entgegenzunehmen. Der neue Preis soll die Auseinandersetzung mit Hesses Werk fördern. Er wird alle zwei Jahre im Wechsel mit dem schon länger bestehenden und mit 15 000 Euro dotierten Preis der Calwer Hermann-Hesse-Stiftung vergeben.

Kultursenator: Berliner Staatsoper soll im Herbst eröffnen Sanierung sollte vor Jahren bereits abgeschlossen sein Die Berliner Staatsoper Unter den Linden soll nach Worten von Kultursenator Klaus Lederer (Die Linke) in diesem Herbst wiedereröffnet werden. "Es ist jetzt natürlich so, dass da auch intensiv auf die Tube gedrückt werden muss, damit alle Bauarbeiten bis zum Zeitpunkt dann auch erledigt sind", sagte er im rbb-inforadio. Er sei zuversichtlich, sagte Lederer. Zuletzt hatte es Zweifel gegeben, ob die Staatsoper nach jahrelanger Sanierung wie geplant am 3. Oktober eröffnet werden kann. Ursprünglich sollte die Sanierung bereits vor einigen Jahren abgeschlossen sein. Die Kosten dafür sind auf mehr als 400 Millionen Euro gestiegen - von ursprünglich geplanten rund 240 Millionen Euro. Die im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigte Staatsoper wurde von 1950 bis 1955 wieder aufgebaut. Eine Sanierung war dringend notwendig.