US-Podcast "S-Town" Ein exzentrischer Uhrmacher im White-Trash-Amerika

Von Meike Laaff

Brian Reed bei Aufnahmen für seinen Podcast "S-Town". (Photo Credit: Andrea Morales)

Der Podcast "S-Town" ist die neue Produktion des Teams hinter dem US-Erfolgspodcast "Serial". Die Ansprüche der Hörserien-Fans sind deswegen groß. Können die sieben Folgen über einen angeblichen Mord in Alabama die Erwartungen erfüllen?

Ende 2014 startete der US-Podcast, der dem gesamten Genre zum Durchbruch verhalf: "Serial". Darin untersuchte die Investigativ-Journalistin Sarah Koenig einen zwölf Jahre alten Modfall im Highschool-Milleu in Baltimore. Eine Hörserie, die so geschickt und packend erzählt war, dass die Hörer sich fühlten, als begleiteten sie Koenig tatsächlich bei ihren Recherchen.

Doch nun haben die Macher von "Serial" eine ganz andere, neue Serie namens "S-Town" veröffentlicht. Alle sieben Folgen - insgesamt knapp sechs Stunden Hörmaterial - wurden am 28. März auf einen Schlag veröffentlicht.

Ein Uhrmacher hat seine Kleinstadt satt

Journalist Brian Reed erzählt zu Beginn der Hörserie, wie alles begann: John B. McLemore, ein exzentrischer Uhren-Restaurator aus einem 1.500-Menschen-Kaff in Alabama kontaktierte ihn vor drei Jahren, zuerst per E-Mail. Ein hochgebildeter Mann mit einem ausgeprägten Hass auf seinen kleinen Ort, in dem er fast sein ganzes Leben verbracht hat.

Er bat den Radio-Reporter, ihm bei der Aufklärung eines Mordes zu helfen. McLemore behauptet, er wisse von einem Mord unter Teenagern vor einigen Jahren, bei dem der Täter ungeschoren davongekommen sei. Im breiten Südstaaten-Dialekt schwört der etwas eigenwillige John B. am Telefon:

"Hier ist etwas passiert. Es ist definitiv etwas in dieser Stadt passiert. Es passiert zu viel Mist, als dass hier nichts passiert sein könnte."

Das klingt erstmal ganz nach dem Erfolgsrezept von "Serial": Ein Mordfall im Teenager-Milleu, die Recherchereise des Journalisten in die Provinz. Doch dann stellt sich heraus, so viel sei verraten: Die eigentliche Geschichte liegt an ganz anderer Stelle.

Hohe Erwartungen an "S-Town"

Mal geht es in "S-Town" um Armut und desillusionierte White-Trash-Jugend, mal wird von Schatzsuchen und merkwürdigen Familienfehden erzählt, dann wieder geht es um Wissenschaft, um Einsamkeit, um Diskriminierung.

Dieses thematische Mäandern der Serie muss das Publikum aushalten, wird dafür aber belohnt: Hier sind die besten Geschichtenerzähler der USA am Werk, die vielschichtige, komplexe Figuren und emotionale Tiefe hörbar machen.

Das "S-Town" Team: Serial Mitgestalterin und S-Town Produktionsleiterin Julie Snyder, This American Life Erfinder und Moderator Ira Glass, S-Town Moderator Brian Reed und Serial Moderatorin Sarah Koenig. (Photo Credit: Sandy Honig)

Reporter Brian Reed selbst ist erfahrener Radio-Journalist beim preisgekrönten US-Radio-Programm "This American Life" von Ira Glass, an der Redaktion von S-Town war unter anderem auch "Serial"-Reporterin Sarah Koenig und Produzentin Julie Snyder beteiligt.

Ihr Einfluss ist spürbar, auch "S-Town" ist die ganz subjektiv erzählte Recherchen eines Journalisten, mit immer neuen Zweifeln und Wendungen.

Der Wermutstropfen: Zweifel, die an bestimmten Versionen der Geschichte gesät werden sollen, gehen nicht auf, weil die Sympathien des Erzählers klar verteilt sind. Ein Punkt, der auch bei "Serial" häufig kritisiert wurde.

"Serial" bleibt Gold-Standard für Hörserien

Mit all seinen emotionalen Höhen und Tiefen, und immer wieder neuen Zweifeln und Vermutungen hat "Serial" wie kein anderer Podcast begeistert: 250 Millionen Mal wurde er mittlerweile heruntergeladen – und seine Erzählweise gilt vielen nun als Gold-Standard für das Audio-Storytelling.

"Serial" brachte außerdem Menschen zum Medium Podcast, die noch nie zuvor davon gehört hatten. Eine zweite Staffel ist längst erfolgreich gelaufen, die dritte ist bereits in Arbeit und soll im Sommer 2017 erscheinen.