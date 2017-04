US-Autor ausgezeichnet Colson Whitehead erhält Pulitzer-Preis für Sklaverei-Roman

Kai Clement im Gespräch mit Eckhard Roelke

Der US-amerikanische Autor Colson Whitehead (dpa / picture alliance)

Für seinen Sklaverei-Roman "The Underground Railroad" wurde US-Autor Colson Whitehead mit dem Pulitzer-Preis in der Kategorie Belletristik ausgezeichnet. Auch Donald Trump spielte bei der Preisverleihung eine Rolle.

Die US-Zeitung "New York Times" hat insgesamt drei der renomierten Pulitzer-Preise erhalten. Die erstmals 1917 vergebenen Auszeichnungen wurden am Montag an der Columbia University in New York bekanntgegeben.

Einen Preis erhielt die "New York Times" für eine Serie von Berichten über die Bemühungen Wladimir Putins, Russlands Macht intenational auszuweiten. Daniel Berehulak gewann den Preis für seine Fotos, die eine gewalttätige Aktion auf den Philippinen dokumentieren. Und der Journalist C.J. Chivers erhielt eine Auszeichnung für einen Beitrag über einen Veteranen des Afghanistan-Kriegs, der unter einer posttraumatischen Belastungsstörung litt.

Für die Enthüllung der "Panama-Papers" bekam das in Washington ansässige Internationale Netzwerk Investigativer Journalisten (ICIJ), der in Kalifornien sitzende Medienkonzern McClatchy und der "Miami Herald" einen Preis. Auch Journalisten der "Süddeutschen Zeitung" arbeiteten in dem Netzwerk an der Enthüllung mit.

Ehrung für kritische Berichterstattung über Trump

"Auch Donald Trump hat eine Rolle bei der Preisverleihung gespielt", kommentiert unser Korrespondent Kai Clement. So wurde u.a. US-Reporter David Fahrenthold von der "Washington Post" für seine kritische Berichterstattung über den US-Präsidenten geehrt.

Ausgezeichnet werden neben Journalisten auch Buch- und Theaterautoren sowie Komponisten. So gewann der US-Autor Colson Whitehead für seinen Sklaverei-Roman "The Underground Railroad" einen Preis in der Kategorie Belletristik.

