Ursendung | Reihe: Vielstimmig Die Rede an die Tiere - Teil 2: Die Unruhe

Von Valère Novarina

Leopold von Verschuer mit Valère Novarina im Studio (Deutschlandradio - Sandro Most)

Auftritt des Mannes zum "letztzweiten" Mal. Wieder spricht er zu Tieren, das heißt zu Wesen ohne Antwort.

An der Schwelle zum Schweigen lässt uns seine Rede eintauchen in einen widersprüchlichen Raum, wo die Ausweichmanöver des Sprechens und die leeren Pfropfen der Wörter sich verwandeln in verborgenen Sinn. "Diese ungeschickte Kindheit hätte mich kaum schlechter vorbereiten können auf das Leben hinterher: denn für den Menschen - wisset dies, oh Kinder - ist Kindheit schlechte Schulung."

Ausschnitt

Übersetzung, Funkeinrichtung und Regie: Leopold von Verschuer

Mit: Jens Harzer, Valère Novarina

Ton: Thomas Monnerjahn

Produktion: Deutschlandradio Kultur 2017

Länge: 67,57

(Ursendung)

Anschließend:

Valère Novarina im Studiogespräch mit Leopold von Verschuer und Clarisse Cossais

Länge: 19'57

Über Valère Novarina schreibt Philippe Sollers 1980 in Le Monde: "Ich glaube nicht, dass jemals Präziseres, Heftigeres, Hellsichtigeres ausgesprochen wurde über die Techniken des Schreibens. (…) Dass akademischer Diskurs und Markt sich dagegen sperren, ist mehr als normal (…), doch die neue Kunst, der neue Geist setzen ihren Marsch um nichts weniger fort. Ars nova, Ars Novarina."

VERANSTALTUNGSTIPPS:

SAMSTAG, 22. April 2017, 19:00 Uhr

Berliner Ensemble - Theater am Schiffbauerdamm

Bertolt-Brecht-Platz 1

10117 Berlin

BUCHVORSTELLUNG ›Die Rede an die Tiere‹ von Valère Novarina, aus dem Französischen von Leopold von Verschuer, erstmals auf Deutsch im Verlag MATTHES & SEITZ.

Es lesen der Schauspieler JENS HARZER und der AUTOR (auf Deutsch und Französisch),

Begrüßung durch ANDREAS RÖTZER, Verlag Matthes & Seitz

ORT: Saal Alte Probebühne, 19:00 Uhr (60 Minuten)

Anschließend:

- HÖRTHEATER in der BE-Hörspiellounge:

Deutschlandradio Kultur-Hörspiel ›Die Rede an die Tiere‹, Teil 1: ›Das Tier der Zeit‹

SONNTAG 23. April 2017, Matinee 11:00 Uhr

Berliner Ensemble - Theater am Schiffbauerdamm

Bertolt-Brecht-Platz 1

10117 Berlin

GESPRÄCH zum Thema ›Entgleisende Sprachen‹ mit VALÈRE NOVARINA (Autor-Regisseur, Paris), KATHRIN RÖGGLA (Autorin, Vize-Präsidentin der Akademie der Künste Berlin), ULF STOLTERFOHT (Autor/Berlin), moderiert und übersetzt durch LEOPOLD VON VERSCHUER.

ORT: Saal Alte Probebühne, 11:00 Uhr (60 Minuten)

Anschließend:

HÖRTHEATER in der BE-Hörspiellounge:

Deutschlandradio Kultur-Hörspiel ›Die Rede an die Tiere‹, Teil 2: ›Die Unruhe‹

