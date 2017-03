Ursendung - Küchenmusik Zhuangzi's Cup of Tea

Von Arsenije Jovanović

Blick in die Küche des Künstlers Arsenije Jovanović (Arsenije Jovanović)

Als die Frau des chinesischen Philosphen Zhuangzi starb, trommelte er auf einem Bottich herum und sang. Denn der Tod war für ihn nur ein Übergang von vielen.

Rund zweieinhalb Jahrtausende später saß Arsenije Jovanović nachts in seinem Haus an der kroatischen Küste und klopfte gegen eine Teetasse.

"Zhuangzi's Cup of Tea" besteht ausschließlich aus Klängen von Küchenutensilien - doch ist diese Information überhaupt relevant? Beschränkt sie nicht vielmehr die Vorstellungskraft der Hörer? "Möglich", antwortet der Klangkünstler sich selbst, "doch dieses Wagnis gehe ich hiermit ein."

Komposition und Realisation: Arsenije Jovanović

Produktion: Deutschlandradio Kultur 2017



Länge: 37'00

Anschließend:

Ma Maison (Kurzfassung)

von Arsenije Jovanovic

Produktion: Radio France 1993

Länge: 14‘29

Arsenije Jovanović, 1932 in Belgrad geboren, ist Autor zahlreicher Audio-Art-Stücke, für die er internationale Auszeichnungen bekam, u.a. Prix Italia und Premios Ondas. Zuletzt für Deutschlandradio Kultur: "Archipelago Prospero" (2006).