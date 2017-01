Ursendung - Happy Birthday Kunst Art's Birthday 1: Functional Mating Calls

Von Pierce Warnecke

Happy Birthday Kunst. (Grafik: Pierce Warnecke)

Die Kunst hat mal wieder Geburtstag: Am 17. Januar wird sie 1.000.054. Zu verdanken hat sie das dem Fluxuskünstler Robert Filliou. Er erfand im Jahr 1963 den "Art’s Birthday", eine globale Party für die Kunst.

Aus diesem Anlass vernetzt die EURORADIO Ars Acustica Group am 17. Januar Konzerte und Performances in über 20 Städten weltweit. Deutschlandradio Kultur beteiligt sich mit einer Veranstaltung im Berliner Club Berghain und mit zwei Klangkunst-Sendungen.

Ausschnitt

In "Functional Mating Calls” von Pierce Warnecke dreht sich alles ums Flirten. Denn das will gelernt sein – selbst im Zeitalter von sozialen Medien und Dating Apps. Allerdings sind Mensch und Tier längst nicht mehr die einzigen, die ihre Paarungsrufe trainieren. Auch Computer sind inzwischen lernfähig, und warum sollten sie ihre frisch erworbenen Verführungskünste nicht gleich an allen möglichen Lebewesen ausprobieren? Diese Frage nimmt Pierce Warnecke zum Ausgangspunkt für eine Untersuchung der Kommunikationswege von Mensch, Tier und Maschine.

Von Pierce Warnecke

Produktion: Deutschlandradio Kultur 2017



Länge: 44'

Pierce Warnecke. (Sil Egger)

Pierce Warnecke, geboren 1983 in Kalifornien, ist Komponist und Medienkünstler. Seit 2015 lehrt er am Berklee College of Music in Valencia, Spanien. Aktuell arbeitet er mit Frank Bretschneider (visuals für "Sinn+Form" auf raster-noton), Matthew Biederman (Klangkomposition für die Installation "Perspection") und Yair Elazar Glotman (visuals für "The Mirror and the Mask").



Anschließend:

Functional Footnotes

Pierce Warnecke im Gespräch

von Esther Schelander

Pierce Warnecke (lks) und Mat Pogo. (Sil Egger)



Functional Mating Calls live - Konzertmitschnitt vom 17. Januar 2017

Kantine am Berghain, Berlin

Mit: Mat Pogo, Stimme

Pierce Warnecke, Elektronik