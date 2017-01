Ursendung Draußen im Watt leg ich dich hin

Jurypreis beim 7. Berliner Hörspielfestival

Hörspiel von Dominik Busch

Drei Menschen an der Grenze zum Tod begegnen sich im Watt. (Deutschlandradio / Axel Schröder)

"Wenn ich morgen vor Gericht verliere, bring ich mich um", beschließt Tom. "Darf eine Frau die Pille absetzen, ohne ihrem Mann etwas davon zu sagen", fragt sich Anna. "Es gibt Leichteres, als einen Menschen zu töten, den man liebt", stellt Max fest.

Drei Menschen an der Grenze zum Tod begegnen sich im Watt. Sie ziehen hinaus Richtung Wasser, die Flutwelle rollt an - doch dann ändert sich alles.

Erzähltechnisch äußerst raffiniert gebaut, gewann das Hörspiel den Jurypreis "Das lange brennende Mikro" beim 7. Berliner Hörspielfestival 2016.

Regie: Sophie Stierle

Mit: Anna-Katharina Müller, Adrian Furrer und Urs Stämpfli

Musik, Ton: Dominik Busch, Peter Sigrist

Autorenproduktion 2014



Länge: 54'30

Dominik Busch, 1979 in Sarnen/Schweiz geboren, studierte Germanistik und Philosophie in Zürich und Berlin sowie Schlagzeug, Perkussion und Kontrabass an der Jazz-Schule Luzern. Seit 2002 schreibt er eigene Texte. 2014 war er Stipendiat beim Forum junger Autoren bei der Biennale Wiesbaden. In der Spielzeit 2015/16 war er Hausautor am Luzerner Theater. Sein Stück "Das Gelübde" wurde von der Jury für die Autorentheatertage 2016 am Deutschen Theater Berlin ausgewählt. In der Spielzeit 2016/17 ist Dominik Busch Hausautor am Theater Basel.

Im Anschluss: Annette Schäfer im Gespräch mit dem Hörspielkritiker und Vorsitzenden der Jury des Berliner Hörspielfestivals, Jochen Meißner.

Vom 24. – 26. März 2017 findet das 8. Berliner Hörspielfestival statt.

Die Veranstalter freuen sich auf Einreichungen freier Autorenproduktionen zu den Wettbewerben um das "Lange brennende Mikro" (Hörspiele bis 60 Minuten), das "Kurze brennende Mikro" (Hörspiele bis 20 Minuten) und das "Glühende Knopfmikro" (Hörspiele bis 5 Minuten).

Einsendeschluss ist der 20. Januar 2017. Weitere Infos finden Sie hier.