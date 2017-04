Unterdrückung von Frauen in Indien Grafitti statt Angst

Von Thilo Guschas

Frauen demonstrieren vor dem Haus eines vergewaltigten Mädchens in Neu-Delhi. (AFP / Chandan Khanna )

"Meine Mutter war alleinerziehend, mein Vater Alkoholiker." So eröffnet Shilo Shiv Suleman aus Bangalore ihre Graffiti-Workshops. Sie sollen Frauen dazu ermutigen, mit Grafitti gegen ihre Unterdrückung im öffentlichen Raum zu kämpfen.

Sie gehört zur Bewegung "Fearless Collective", die sich nach der brutalen Vergewaltigung einer jungen Frau in Delhi 2012 gegründet hat. In Workshops werden gemeinsame Handlungsperspektiven entwickelt. Unterwegs in Indien stellt der Autor fest, wie sehr Sulemans Themen - Frauenrechte, illegale Landnahme und Polizeigewalt - im Alltag präsent sind.

Regie: Friederike Wigger

Mit: Tilo Werner, Carolin Eichhorst, Carolin Haupt, Elisabeth Hoppe, Isabel Tetzner, Rainer Frank und Günter Harder

Ton: Kai Schliekelmann

Produktion: NDR 2016

Länge: 54'15

Thilo Guschas, geboren 1976, studierte Linguistik und Arabistik in Deutschland, England und Syrien. Journalist und Autor, lebt bei Hamburg. Zuletzt (zusammen mit Helgard Haug): "Munition Gedicht: Lyrik mit politischer Sprengkraft" (SWR/NDR/WDR 2016).