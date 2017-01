Und sie bewegt sich doch Über Leben und Schaffen des Galileo Galilei

Vorgestellt von Michael Groth

Zeitgenössische Darstellung des italienischen Mathematikers, Philosophen und Physikers Galileo Galilei (dpa / picture alliance / Bifab)

Am 8. Januar jährte sich der Todestag des italienischen Universalgelehrten Galileo Galilei zum 375. Mal. In den 50er-Jahren widmete sich die Schulfunk-Redaktion des RIAS Galilei in Hörbildern.

Das Urteil, mit dem die katholische Kirche den Wissenschaftler Galileo Galilei einst zwang, seine Erkenntnisse zu widerrufen, wurde erst 1992 zurückgenommen.

Von Egon Monk und Franz Born

RIAS 1950/1956