Umweltministerium Gereimte Öko-Regeln bringen Bauern in Rage

Vier Plakate der umstrittenen Kampagne für eine umweltverträgliche Landwirtschaft, für die das Bundesumweltministerium 1,6 Millionen Euro ausgegeben hat. (Screenshot / BMUB)

Eine Werbekampagne für eine umweltverträgliche Landwirtschaft regt viele Bauern auf. Slogans wie "Haut Ackergift die Pflanzen um, bleiben auch die Vögel stumm" kommen nicht bei allen gut an.

Das Bundesumweltministerium hatte die Kampagne in Auftrag gegeben und dafür 1,6 Millionen ausgegeben. Auf Plakaten in mehr als 70 Städten, auf Ansichtskarten und über Social Media wirbt Ministerin Barbara Hendricks für eine Reform der europäischen Agrarförderung.

Die Vorsitzende des Bundes der Deutschen Landjugend, Nina Sehnke, warf Hendricks mangelnde Wertschätzung vor und kritisierte: "Wir erwarten, dass Steuergelder zur Information der Bürger unseres Landes eingesetzt werden und nicht als Meinungsmache und Marketing-Gag auf Kosten der Bäuerinnen und Bauern."

Die Bayerische Jungbauernschaft sprach in einem offenen Brief von einer "schallenden Ohrfeige". Man dürfe nicht alle Landwirte über einen Kamm scheren und müsse zur Sachlichkeit zurückkehren.

Kritik kam aber auch aus der Koalition selbst. Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt, CSU, kritisierte die verantwortliche Ministerin Barbara Hendricks, SPD, im ARD-Morgenmagazin. Er sprach von einer Diffamierung der Bauern, die unangemessen sei. Er forderte seine Kabinettskollegin öffentlich dazu auf, die Kampagne zu beenden und sich für den "entstandenen Schaden bei den Bäuerinnen und Bauern" zu entschuldigen.

Der baden-württembergische Landwirtschaftsminister Peter Hauk, CDU, hat die Bundesumweltministerin gar zum Rücktritt aufgefordert. "Mein Tipp an Frau Hendricks lautet: Plakate abreißen, einstampfen und dann zurücktreten", sagte Hauk am Mittwoch in Stuttgart der Deutschen Presse-Agentur. Es sei verwerflich, so eine Kampagne mit Steuergeldern zu finanzieren. Auch der Bund der Steuerzahler hatte dem Umweltministerium Steuergeldverschwendung vorgeworfen.

Einen Stopp der Aktion lehnte die Sprecherin des Umweltministeriums in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" am Mittwoch jedoch ab. Hendricks verteidigt zuletzt in der "Bild am Sonntag" ihre Kampagne: "Wer mir vorwirft, ich würde einen ganzen Berufsstand diffamieren, hat die Bauernregeln nicht verstanden - oder versteht sie mit Absicht falsch." Landwirtschaft habe nur eine Zukunft, "wenn sie naturverträglich ist und Artenvielfalt, Klimaschutz und die Gesundheit der Menschen mit berücksichtigt". (huc)

