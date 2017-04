Ulrich Matthes "Das Tolle am Theater ist die Energie"

Moderation: Susanne Führer

Ulrich Matthes im Studio von Deutschlandradio Kultur (Deutschlandradio / Cara Wuchold)

Ulrich Matthes hat alle wichtigen Theaterpreise gewonnen und war zweimal Schauspieler des Jahres. Auch seine Ausflüge zum Hörbuch und zum Film wurden preisgekrönt. Wir wollten wissen, warum er so selten lustige Rollen spielt.

Der Schauspieler Ulrich Matthes liebt das Theater so sehr, dass er dafür sogar ein Rollenangebot für einen James-Bond-Film ausschlug. Ein Thema, auf das er heute nicht mehr so gern angesprochen wird. Lieber redet er über Empathie und Rollenarbeit.

Ulrich Matthes gehört seit 2004 zum Ensemble am Deutschen Theater Berlin. Nebenher macht er preisgekrönte Ausflüge zum Hörbuch und zum Film – unvergessen seine Darstellungen im Tatort "Im Schmerz geboren" und im Film "Bornholmer Straße". Er hat alle wichtigen Theaterpreise bekommen, zweimal wurde Matthes zum Schauspieler des Jahres gewählt. Aber Ehrfurcht ist fehl am Platze, der Berliner hat auch, wie er sagt, eine kindliche Seite und "Lust an Jux und Dollerei".

Susanne Führer möchte von Ulrich Matthes wissen, ob er jemals schlechte Kritiken bekommen hat, warum er so selten lustige Rollen spielt und ob er tatsächlich im "Dschungelcamp" angerufen hat – "Im Gespräch" am Mittwoch 12. April 2017 ab 9.07 Uhr.