Kulturnachrichten

Dienstag, 11. April 2017

Ukraine: Neuer Chef des öffentlich-rechtlichen Rundfunks Sein Ziel ist politische und finanzielle Unabhängigkeit In der Ukraine ist der Journalist und Ex-Fernsehdirektor Surab Alassanija zum Chef der neuen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt gewählt worden. 10 von 17 Mitgliedern des Aufsichtsrates stimmten für den 52-Jährigen, wie örtliche Medien in Kiew berichteten. Alassanija hatte bereits das staatliche Fernsehen von März 2014 bis November 2016 geleitet. Den Posten gab er jedoch aufgrund der "katastrophalen Finanzierung" auf. Der Rücktritt hatte Befürchtungen geweckt, dass die Organisation des im Mai stattfindenden Finales des Eurovision Contests (ESC) gefährdet sein könnte. Ab Herbst soll die neugebildete öffentlich-rechtliche Struktur nach dem Vorbild von ARD und BBC das bisherige Staatsfernsehen ablösen. Auf seinem neuen Posten erhält Alassanija einen Vierjahresvertrag mit der Option auf eine einmalige Verlängerung. Als seine Prioritäten nannte der neue Intendant politische und finanzielle Unabhängigkeit. Den Personalbestand will er bis 2020 auf 3800 Mitarbeiter halbieren.

Deutsche Buchbranche solidarisiert sich mit türkischen Autoren Börsenverein schaltet Anzeigen in der Türkei Noch vor dem türkischen Verfassungsreferendum am kommenden Sonntag wird sich der Dachverband der deutschen Buchbranche in unabhängigen türkischen Medien für die Meinungsfreiheit stark machen. Mit Anzeigen will sich der Börsenverein des Deutschen Buchhandels mit inhaftierten türkischen Journalisten und Autoren solidarisieren. Wie der Verband in Frankfurt am Main mitteilte, spendeten binnen vier Tagen rund 400 Personen im deutschsprachigen Raum mehr als 16 000 Euro. In den Anzeigen werde darauf hingewiesen, dass die Meinungsfreiheit durch die geplante Machtausweitung für den türkischen Staatschef Erdogan weiter bedroht werde. Momentan säßen über 150 Journalisten und Schriftsteller in türkischen Gefängnissen.

Vietnam gibt "King Kong"-Kulisse für Touristen frei Actionfilm war erste Hollywood-Produktion im Land seit dem Vietnamkrieg Vietnam ist um eine Touristenattraktion reicher: Aus der Kulisse des neuesten "King Kong"-Films in Vietnam soll eine Sehenswürdigkeit werden. Der Drehort von "Kong: Skull Island", in den Bergen der nordvietnamesischen Provinz Ninh Binh, wird an diesem Samstag für Besucher freigegeben, wie die Nachrichtenagentur VNA berichtete. In dem Film ziehen sich die Hauptdarsteller auf der Flucht vor dem Affenriesen dorthin in ein abgelegenes Dorf zurück. Der vergangenes Jahr gedrehte Actionfilm kam im März in die Kinos. "Kong: Skull Island" war die erste große Hollywood-Produktion in dem südostasiatischen Land seit dem Ende des Vietnam-Kriegs Mitte der 1970er Jahre. Die Provinz hatte die Filmcrew die Gebühren erlassen. Im Gegenzug ließen die Hollywood-Leute für spätere Besucher die Kulissen stehen.

Ungarns Präsident Ader unterzeichnet Gesetz gegen CEU Tausende demonstrieren gegen die Schließung der Central European University Der ungarische Staatspräsident Janos Ader hat das umstrittene Hochschulgesetz unterzeichnet, das die Central European University (CEU) in Budapest zur Schließung zwingen könnte. Die Bestimmungen schränkten die in der Verfassung verankerte Freiheit von Forschung und Lehre nicht ein, erklärte er. Gegen das Gesetz hatten am Sonntag Zehntausende Menschen in Budapest demonstriert. Die deutsche Bundesregierung, das US-Außenministerium und zahlreiche führende Wissenschaftler und Nobelpreisträger aus aller Welt hatten es verurteilt. Die neuen Bestimmungen schreiben vor, dass nicht-ungarische Hochschulen im Mutterland einen Campus betreiben müssen. Als einzige Universität in Ungarn erfüllt die renommierte CEU diese Anforderungen nicht. Sie wurde 1992 vom US-Milliardär George Soros gestiftet. Nach dem Ende des Kommunismus sollte sie dabei helfen, die Ideen der liberalen Demokratie im ehemals kommunistischen Raum zu verbreiten. Der rechts-konservative ungarische Regierungschef Viktor Orban bekennt sich hingegen zum Aufbau eines "illiberalen" Staates und sieht in Soros eine Bedrohung für seine Pläne.