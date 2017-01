Twitter, Facebook & Co. Wie das Smartphone das Politikmachen verändert

Martin Fuchs im Gespräch mit Dieter Kassel

Auf einem Smartphone-Display sind die Logos von Twitter, Instagram und Snapchat zu sehen. (pa/dpa/Vennenbernd)

Social-Media-Kanäle wie Twitter ermöglichen Politikern, bundesweit bekannt zu werden und direkt mit Journalisten und anderen Meinungsführern zu kommunizieren. Allerdings berge der direkte Kanal nach draußen auch Risiken, meint der Politikberater Martin Fuchs.

Ohne Twitter wären einige Politiker nicht so weit gekommen, wie sie gekommen sind, meint der Politikberater und Socia-Media-Experte Martin Fuchs.

"Das wird natürlich keine Partei so zugeben, dass man nur durch die digitalen Aktivitäten eine gewisse Reichweite und Wahrnehmung erhalten hat", sagt Fuchs im Deutschlandradio Kultur. "Aber es gibt schon so ein paar Kollegen, Ralf Stegner zum Beispiel in Schleswig-Holstein (…), der hat natürlich bundespolitisch eine ganz, ganz andere Wirkung, weil er unter anderem natürlich auch jeden Morgen seinen Tweet absetzt."

Ein kleiner, aber wichtiger Ausschnitt der Gesellschaft

Ähnliches gelte für CDU-Generalsekretär Peter Tauber:

"Das ist natürlich eine strategische Entscheidung auch gewesen der CDU, neben einem natürlich tollen Nachwuchspolitiker, aber jemanden zu haben, der auch versteht, wie diese digitale Welt funktioniert, der weiß, wie man ein Smartphone bedient, weil das natürlich als Generalsekretär nicht unentscheidend und nicht unwichtig ist, um so eine Partei vielleicht auch in eine digitale Ära zu führen."

Zwar repräsentiere Twitter nicht "die" reale Welt, dennoch sei es für Politiker extrem wichtig, weil viele Journalisten und andere Meinungsführer und Entscheidungsträger dort vertreten seien.

"Die führen in Deutschland klassischerweise Diskurs. Das heißt, die muss ich dann schon erreichen, auch wenn es nur ein kleiner Ausschnitt der Gesellschaft ist. Es ist aber ein verdammt wichtiger Ausschnitt der Gesellschaft."

Die Gefahr: Herausposaunen, ohne nachzudenken

Der direkte Kanal nach draußen, ohne Kontrolle durch die Mitarbeiter oder die Partei, birgt jedoch auch Risiken für Politiker, warnt Fuchs.

"Das sehen wir jetzt natürlich bei vielen, vielen Sachen, die wir in den letzten Wochen erlebt haben, beim Breitscheidplatz zum Beispiel oder bei anderen Krisen, dass man einfach schnell einem Impuls folgt, einer Emotion folgt und dann irgendetwas herausposaunt, ohne vielleicht mal nachgedacht zu haben."