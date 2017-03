Kulturnachrichten

Freitag, 3. März 2017

Turmbau der Potsdamer Garnisonkirche kann starten 26 Millionen sind freigegeben, für Verzierungen fehlen noch neun Für den umstrittenen Wiederaufbau der Potsdamer Garnisonkirche fließt Geld: Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) habe den Zuschuss des Bundes in Höhe von 12 Millionen Euro auch für eine abgespeckte Version des Turmes freigegeben, sagte der Sprecher der Stiftung Garnisonkirche, Wieland Eschenburg. Der Aufbau des 90 Meter hohen Turms soll im Herbst starten und bis zum Jahr 2020 fertiggestellt werden. Der Turm soll mit Mitteln in Höhe von 26,1 Millionen Euro zunächst ohne Turmhelm und barocke Verzierungen gebaut werden. Die Stiftung hofft, die notwendigen weiteren neun Millionen Euro für den vollständigen Turm dann durch Spenden einzusammeln.

Bund fördert Burg Hülshoff mit 4,6 Millionen Euro Burg soll Veranstaltungs- und Kommunikationszentrum werden Der Bund fördert den Ausbau der Burg Hülshoff im Münsterland zu einem Literaturzentrum mit 4,6 Millionen Euro. Das teilte der Landschaftsverband Westfalen-Lippe am Freitag mit. Die Burg in Havixbeck im Kreis Steinfurt soll im Gedenken an die Dichterin Annette von Droste-Hülshoff ("Die Judenbuche", "Der Knabe im Moor") zu einem Veranstaltungs- und Kommunikationszentrum werden. Angehende Schriftsteller und Dichter sollen ab 2018 für das neue NRW-Studienangebot "Literarisches Schreiben" einen Teil des Studiums auf der Burg verbringen. Die Wasserburg Hülshoff ist der Geburtsort der Dichterin (1797-1848), im rund fünf Kilometer entfernten Haus Rüschhaus in Münster verbrachte Droste-Hülshoff große Teile ihres Lebens.

Deutsche Familie schenkt Andersen-Museum Kunst Andersen hatte die Papierarbeiten für Kinder angefertigt Eine deutsche Familie hat der Heimatstadt von Hans Christian Andersen fünf kleine Papier-Kunstwerke geschenkt, die der berühmte dänische Erzähler 1850 für ihre Vorfahren gebastelt hatte. Andersen hatte den Lehrer Georg Lund, der auf der dänischen Insel Falster lebte, im August desselben Jahres bei einer Reise kennengelernt und die Papierschnitte für Lunds drei kleine Söhne angefertigt. Der Schriftsteller hatte den Papierschnitten Namen wie "Luftballon", "Schmetterling" und "Teuflin, kleine Kinder fressend" gegeben, wie die Museen in Andersens Heimatstadt Odense mitteilten.

Haus der Geschichte öffnet Depot für Besucher Während des Dachumbaus gibt es Führungen zu eingelagerten Gegenständen Das Haus der Geschichte in Bonn öffnet erstmals sein riesiges Depot mit Tausenden eingelagerten Gegenständen für Besucher. Ab dem 14. März werden Führungen durch die unterirdischen Lagerräume angeboten, die man eigentlich nicht zu Gesicht bekommt. "Das geht auf Dauer natürlich nicht", sagte Präsident Hans Walter Hütter. Aber während des größeren Dachumbaus in dem Museum - der auch zur zeitweiligen Schließung der bekannten Dauerausstellung führt- könne man dieses spezielle Angebot verantworten. Konkret soll bis Ende November das sogenannte Metalldepot geöffnet werden, in dem Musikboxen, Blechschilder und Haushaltsgeräte lagern. Insgesamt sind im Haus der Geschichte in Bonn etwa 600 000 Objekte archiviert.

Lou Reed-Nachlass bald in New York einsehbar Witwe Laurie Anderson stellte Sammlung für Stadtbibliothek zusammen Fans des 2013 verstorbenen Sängers Lou Reed können dessen umfangreiches Archiv bald in der New Yorker Stadtbibliothek einsehen. Dazu gehören 3600 Tonaufnahmen, 1300 Videos und 90 Regalmeter an Textdokumenten und Fotografien, wie die öffentlichen Büchereien der US-Metropole mitteilten - dem Tag, an dem Reed 75 Jahre alt geworden wäre. Mit ein paar Notizbüchern und Briefen präsentierte die New York Public Library bereits einen kleinen Teil der Sammlung, die ab 20. März ausgestellt werden soll. Reeds Witwe, die Performance-Künstlerin Laurie Anderson hatte den Nachlass, der neben Reeds Musik auch seine anderen Interessen wie Tai Chi zeigt, gesichtet und nach dem Tod des Rockstars 2013 zusammen gestellt. Reed hatte die Welt der Musik zunächst als Sänger der Band "The Velvet Underground" revolutioniert. Später hatte Reed als Solokünstler Erfolg mit Liedern wie "Walk on the wild side".

Zypries fordert EU-weites Vorgehen gegen Fake News Es gehe um den einheitlichen Binnemarkt Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries fordert von der EU präzisere Vorschläge für ein einheitliches Vorgehen gegen Hassbotschaften und gezielte Fake News im Internet. In einem Brief an den zuständigen EU-Kommissar Andrus Ansip, der der Nachrichtenagentur Reuters vorlag, warnt sie zugleich vor einer Zersplitterung und Fragmentierung des Rechts auf diesem Gebiet und der digitalen Märkte in Europa durch nationale Gesetzgebungen und sektorspezifische Regulierungen auf EU-Ebene. Es gehe vielmehr um einen Aspekt des einheitlichen europäischen Binnenmarktes. Mit präziseren Vorschlägen sollte die Kommission in Richtung eines einheitliches EU-Beschwerdeverfahrens gehen.

Clemens-Brentano-Preis für Jan Snela 10.000 Euro für Debütroman "Milchgesicht" Für seinen Erzählband "Milchgesicht. Ein Bestiarium der Liebe" erhält der Autor Jan Snela den Clemens-Brentano-Preis für Literatur der Stadt Heidelberg 2017. Snela sei ein Meister der Sprache und Fabulierkunst, erklärte die Jury. Er schaffe "artifizielle Worträume aus Sprachspiel und Sprachwitz". Die Auszeichnung ist mit 10.000 Euro dotiert und wird im Frühsommer überreicht. Jan Snela wurde 1980 in München geboren und lebt in Tübingen. "Milchgesicht" ist sein Debütwerk. Der Clemens-Brentano-Preis der Stadt Heidelberg wird seit 1993 jährlich im Wechsel in den Gattungen Lyrik, Erzählung, Essay und Roman für Erstlingswerke deutschsprachiger Autoren vergeben. Unter den bisherigen Preisträgern sind Thilo Krause, Saskia Hennig von Lange, Maximilian Probst, Norbert Niemann und Jörg Schieke.

Kunstmuseum Moritzburg bekommt Kandinsky zurück Aquarell ist wieder in der Region seiner Entstehung Das Aquarell "Abstieg" von Wassily Kandinsky, das von den Nazis beschlagnahmt worden war, ist wieder im Besitz des Kunstmuseums Moritzburg in Halle. "Es ist ein großer Glücksfall für uns, dieses Werk rückerwerben zu können", sagte der Generaldirektor der Stiftung Dome und Schlösser in Sachsen-Anhalt, Christian Philippsen. Das Aquarell kehre damit in die Region seiner Entstehung zurück. Kandinsky (1866-1944) hatte es 1925 in seiner Zeit am Bauhaus in Dessau geschaffen. Die Nazis hatten es als "Entartete Kunst" diffamiert und beschlagnahmt. Zuletzt hatte das Werk einem privaten Eigentümer in Japan gehört.

Kulturrat setzt Theatermuseum Düsseldorf auf Rote Liste Bisheriger Museumsitz soll verkauft werden Der Deutsche Kulturrat hat das Theatermuseum Düsseldorf auf die Rote Liste bedrohter Kultureinrichtungen gesetzt. Das Museum mit Dokumenten zum Theater vom 16. bis 21. Jahrhundert solle 2020 aus Sparzwängen in die alte Hauptpost am Hauptbahnhof umziehen, hieß es zur Begründung. Dort würde das Museum aber kaum noch wahrgenommen, da Ausstellungen nur noch extern möglich wären. Der bisherige Museumssitz, das sanierungsbedürftige spätbarocke Hofgärtnerhaus von 1802, soll verkauft werden. Auf die Rote Liste kam auch die seit der Nachkriegszeit in Bonn erscheinende Zeitschrift "Filmdienst". Die Printausgabe der ältesten deutschen Zeitschrift für Filmkritik musste laut Kulturrat Ende vergangenen Jahres eingestellt werden. Mit seiner Roten Liste will der Kulturrat - analog zu den Roten Listen der Tiere und Pflanzen - auf die Bedrohung von Kultureinrichtungen in Deutschland aufmerksam machen.

DDR-Geschichte auf Arabisch in Leipziger Museum Angebote sollen zentrale Werte der Demokratie vermitteln Die Leipziger Gedenkstätte "Runde Ecke" will Flüchtlingen die deutsche Geschichte näherbringen. Dazu seien mehrere arabischsprachige Angebote entwickelt worden, teilte die Gedenkstätte, die sich im ehemaligen Sitz der DDR-Bezirksverwaltung für Staatssicherheit befindet, in Leipzig mit. Unter anderem informiert ein Audio-Guide in arabischer Sprache in der Ausstellung "Stasi - Macht und Banalität" über die jüngste Vergangenheit. Außerdem steht eine arabischsprachige App "Leipzig 89" zur Verfügung sowie eine deutsch-arabischsprachige Präsentation der Stelenausstellung "Orte der Friedlichen Revolution" in der Leipziger Innenstadt. Die Angebote sollen Flüchtlingen und Asylsuchenden, die in Leipzig leben, zentrale Werte der Demokratie vermitteln und zugleich das Bewusstsein für die Gefahren totalitärer Ideen und Systeme schärfen. Unterstützt wird das Projekt von der Stiftung Sächsische Gedenkstätten.

Stipendiaten wohl ab September im Thomas-Mann-Haus Außenminister will in LA den transatlantischen Dialog stärken Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) sieht in dem von Deutschland gekauften Exil-Wohnhaus von Thomas Mann in Los Angeles einen Ort, den transatlantischen Dialog zu stärken. "Mit dem Thomas-Mann-Haus haben wir künftig einen idealen Ort, um im Geiste Thomas Manns wieder mehr den Blick füreinander zu schärfen, gemeinsam mit unseren amerikanischen Partnern die großen Fragen unserer Zeit zu erarbeiten und das Fundament für gemeinsame Lösungen zu finden", teilte Gabriel mit. Aus dem Auswärtigen Amt heißt es, erste Stipendiaten könnten wohl schon im September in der Villa wohnen, in der Thomas Mann nach seiner Flucht vor den Nazis von 1941 bis 1952 lebte. Die Bundesrepublik hat das Haus im vergangenen Herbst für umgerechnet etwa 12,5 Millionen Euro gekauft, um es vor einem möglichen Abriss zu retten.

"Rogue One" holte elf Saturn-Nominierungen Preise für Science Fiction-, Fantasy- und Horrorfilme werden im Juni verliehen Die Macht ist mit dem "Star Wars"-Ableger "Rogue One: A Star Wars Story": Der Science-Fiction-Film ist mit elf Nominierungen der Favorit der diesjährigen Saturn Awards. Das gab der US-Verband Academy of Science Fiction, Fantasy and Horror Films, der die Preise für Genre-Filme zum 43. Mal verleiht, bekannt. Die Gewinner sollen am 28. Juni im kalifornischen Burbank bekanntgegeben werden. Jeweils zehn Gewinnchancen haben die Fantasy-Produktion "BFG - Big Friendly Giant" von Steven Spielberg und der Superhelden-Film "Doctor Strange". Im Fernsehbereich erhielt die Serie "The Walking Dead" mit sieben Nennungen die meisten Anwartschaften. Auch Filme wie "Arrival", "Independence Day: Wiederkehr", "Passengers" und "Hidden Figures - Unerkannte Heldinnen" wurden mehrfach nominiert. Als Schauspieler sind unter anderem Benedict Cumberbatch ("Doctor Strange"), Amy Adams für "Arrival" und Chris Pratt und Jennifer Lawrence für "Passengers" im Rennen.

Theater Dortmund nimmt sich das Phänomen "Trump" vor "The Trump Card" läuft seit 2016 erfolgreich in den USA Sechs Wochen nach der Amtseinführung des US-Präsidenten erreicht das Phänomen Donald Trump die Theaterbühne in Deutschland. Im Theater Dortmund wird heute das Stück "Trump" erstmals in deutscher Sprache aufgeführt. Es basiert auf dem Bühnenmonolog "The Trump Card" (Die Trumpfkarte) des US-Performers Mike Daisey. Die Ein-Mann-Aufführung läuft seit 2016 erfolgreich in zahlreichen US-Theatern. In Dortmund teilen sich zwei Schauspieler den Text Daiseys. Der Abend beleuchte das Phänomen Trump aus verschiedenen Blickwinkeln. Spielort ist ein ehemaliger BVB-Fanshop im Dortmunder Süden. Er dient während des Umbaus der Theaterwerkstätten in der Innenstadt als Ausweich-Spielstätte.

Nach Panne kündigt Oscar-Academy Veränderungen an Verantwortliche Mitarbeiter werden von Bodyguards geschützt Nach der Panne bei der Oscar-Gala hat die Filmakademie Konsequenzen angekündigt. "Es wird Veränderungen geben, damit so etwas in Zukunft nicht nochmal passiert", schrieb Academy-Präsidentin Cheryl Boone Isaacs in einer Mail an die Mitglieder der Filmakademie, aus der mehrere US-Medien zitierten. Details nannte sie zunächst nicht. Mirarbeiter der Prüfgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) hatten bei der Oscar-Gala am Sonntag die Umschläge für den Preisträger in der Kategorie "Bester Film" vertauscht. Das Team von "La La Land" hielt schon Dankesreden, ehe die Verwechslung bekannt wurde und schließlich "Moonlight" den Preis erhielt. Brian Cullinan und Martha Ruiz, die für die Übergabe der Umschläge verantwortlich waren, sollen bei kommenden Oscar-Galas nicht mehr eingesetzt werden. Nach dem Patzer haben die beiden nun Sicherheitskräfte an ihrer Seite, weil ihre Häuser von Menschen umlagert sind, wie PwC mitteilte. Das Unternehmen habe zudem hunderte Beschwerde-E-Mails von verärgerten Oscar-Zuschauern erhalten.

"Faust" als Castorfs letzte Volksbühnen-Inszenierung Aufführung soll bis zu acht Stunden dauern Letzter großer Auftritt von Frank Castorf an der Berliner Volksbühne: Zum Ende seiner Intendanz bringt der Theatermacher heute Goethes "Faust" auf die Bühne. Bis zu acht Stunden soll die Aufführung dauern, wie die Volksbühne ankündigte. Castorf mische in seiner Inszenierung "Faust I" und "Faust II". Die Titelrolle spielt der Ex-Tatort-Kommissar Martin Wuttke. Als Mephisto ist Marc Hosemann zu sehen. Valery Tscheplanowa steht als Gretchen auf der Bühne, Sophie Rois als Hexe und Famulus. Im August tritt Castorfs umstrittener Nachfolger Chris Dercon sein Amt an. Gegen die Berufung des belgischen Museumsmanagers gab es an der Volksbühne und in der Kulturszene großen Widerstand.

Große Edvard Munch-Ausstellung in San Francisco Schau konzentriert sich auf Spätwerk des norwegischen Malers Das San Francisco Museum of Modern Art (SFMOMA) wird von Juni bis Oktober zahlreiche Werke von Edvard Munch ausstellen. Darunter sind auch sieben Gemälde, die noch nie in den USA gezeigt wurden, wie das Museum mitteilte. Die Schau "Edvard Munch: Between the Clock and the Bed" umfasst rund 45 Gemälde aus der Schaffenszeit des norwegischen Malers von 1880 bis in die 1940er Jahre. Kernstück ist Munchs letztes großes Selbstbildnis "Zwischen Uhr und Bett", das er kurz vor seinem Tod fertigstellte. Munch, der 1893 sein berühmtes Bild "Der Schrei" malte, widmete sich häufig Themen wie Verzweiflung, Krankheit und Tod. Die Ausstellung werfe ein besonderes Augenmerk auf das Spätwerk des Künstlers, teilte das Museum mit. Die Werkschau ist eine Kooperation zwischen dem Metropolitan Museum of Art in New York und dem Munch-Museum in Oslo. Ab November 2017 wird die Ausstellung in New York gezeigt, ab Mai 2018 in Oslo.

Auch Kopper verläßt den "Tatort" Anfang der Woche hatte das Bremer Ermittlungsduo seinen Rückzug erklärt Noch ein Abgang beim „Tatort“ in der ARD: Mario Kopper, Kollege und Mitbewohner von Kommissarin Lena Odenthal verlässt Ludwigshafen. Der letzte Folge mit dem 56-jährigen Andreas Hoppe wird im Herbst ausgestrahlt, bestätigte der SWR eine Meldung der "Bild"-Zeitung. Die hatte 20 Jahre nach der ersten Folge von Unstimmigkeiten zwischen Hoppe und dem produzierenden Sender berichtet. Kollegin Ulrike Folkerts sagte dem Blatt, sie werde Hoppe am Set und in den Filmen vermissen: "Wir haben so viel zusammen erlebt, 20 Jahre lang viele Täter geschnappt, wichtige Themen auf den Bildschirm gebracht und am WG-Tisch italienisches Essen genossen". Dem Bericht zufolge soll an Koppers Stelle die Fallanalytikerin Johanna Stern eine größere Rolle im «Tatort» bekommen. Der SWR äußerte sich dazu nicht.

Sieger des Karnevals in Rio de Janeiro gekürt Die Sambaschule "Portela" hat gewonnen Die mit 22 Titeln meistgekrönte Karnevals-Gruppierung der brasilianischen Metropole ist auch in diesem Jahr die Siegerin des Karnevals in Rio. Das Thema der Sambaschule "Portela" in diesem Jahr: Das Flussleben Brasiliens. Allerdings fiel die Entscheidung der Jury knapp aus. An dem Wettstreit der zwölf besten Sambaschulen hatten insgesamt fast 40 000 Tänzer und Musiker teilgenommen.

Plagiatsvorwurf Gericht lässt Klage gegen Shakira zu Pop-Ikone Shakira muss sich einer Plagiatsklage stellen. Der kubanische Künstler Livam wirft der Sängerin vor, den Refrain ihres Liedes "La Bicicleta" von ihm abgekupfert zu haben. Das spanische Handelsgericht in Madrid gab der Klage Livams und seines Musikverlags gegen die Kolumbianerin sowie ihren Produzenten und ihre Plattenfirma jetzt statt. Das verlautete aus Justizkreisen. Von Shakira gab dazu zunächst keine Stellungnahme.



Die 40-Jährige hatte den Song zusammen mit ihrem Landsmann Carlos Vives geschrieben und gesungen. "La Bicicleta" war im vergangenen Jahr ein Hit. Nicht so sehr in Deutschland - aber in der spanischsprachigen Welt und in anderen Regionen landete das Lied hoch oben in den Charts.