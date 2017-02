Tunesien "Das Land braucht kurzfristige Hilfe"

Amor Ben Hamida im Gespräch mit Liane von Billerbeck

Der Schriftsteller Amor Ben Hamida (Foto: privat)

Von der Armutsentwicklung her sei Tunesien auf dem Weg zurück in die 60er-Jahre, warnt der tunesisch-schweizerische Schriftsteller Amor Ben Hamida. Wegen Perspektivlosigkeit wolle die Jugend das Land verlassen, sagte Ben Hamida vor dem Besuch des tunesischen Ministerpräsidenten Chahed in Berlin.

Gut fünf Jahre nach dem Arabischen Frühling hat sich die wirtschaftliche und soziale Lage in Tunesien weiter verschlechtert. "Es tut wirklich weh, muss ich ehrlich sagen, zu sehen, dass wir in Tunesien wieder in diese Richtung der 60er-Jahre, wo meine Mutter Hunger hatte, wo wir Kinder Hunger hatten, wieder zurückgehen", sagt der tunesisch-schweizerische Schriftsteller Amor Ben Hamida.

"Das ist wirklich bedauerlich, weil eine Zeitlang ging es Tunesien besser. Jetzt nach der Revolution gerade... wir haben Bilder gesehen von Wintergebieten in Nordwesttunesien, also wirklich grassierende Armut." So gebe es Menschen, die wirklich hungerten und die trotz Schnee barfuß laufen müssten, weil sie keine Schuhe hätten.

Das akute Problem muss gelöst werden, sonst ist die Jugend weg

Es gebe zwar internationale Hilfe für Tunesien, aber das seien oft langfristige Projekte. "Tunesien braucht und brauchte eigentlich seit 2011 kurzfristige Hilfen", so der Autor, der seit seinem elften Lebensjahr in der Schweiz lebt und unter anderem das Buch "Tunesier sucht Europäerin - zwecks Heirat" veröffentlicht hat.

"Wenn man jetzt ein Projekt startet, das in sechs bis zwölf Monaten einige hundert Arbeitsplätze schafft, das ist super für die Zukunft, aber im Moment löst es das akute Problem nicht."

Wegen dieser Perspektivlosigkeit wolle die Jugend das Land verlassen, warnt Ben Hamida. "Und weil es legal ja nirgendwohin gehen kann, wird diese Jugend über Lampedusa teilweise nach Europa kommen. Das ist die große Problematik heute."

Hören Sie dazu auch:

Tunesien und seine Extremisten: Warum exportiert das Land so viele Radikale nach Syrien, Irak oder Libyen? Warum kommen Gefährder nach Europa? (Beitrag von Jens Borchers)